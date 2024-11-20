🔥 Звезда «Реала» представит Мадрид на Генассамблее RFEF. Испанская футбольная федерация готовится к выборам президента

В понедельник, 25 ноября, состоится сессия Генеральной Ассамблеи RFEF – Королевской испанской футбольной федерации. 16 декабря члены Генассамблеи изберут нового президента RFEF, который будет занимать должность до 2028 года.

Как передает издание Relevo, Лука Модрич назначен председателем государственного совета автономного сообщества Мадрида!

В обязанности хорвата будет входить курирование избирательного процесса. Лука представит всех профессиональных футболистов своего региона. Вместе с Модричем за Мадрид на мероприятии будет отвечать Рауль де Томас из «Райо Вальекано».

Модрич, однако, может пропустить сессию Генассамблеи 25 ноября, все дело в графике «королевского клуба». 24 ноября «сливочные» сыграют в чемпионате с «Леганесом», а уже 27 числа подопечным Анчелотти предстоит сложный выезд на «Энфилд» в рамках Лиги чемпионов.

Как Лука проявит себя в столь ответственной роли?

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