2 мин.

Футболистки «Реала» получили по новой BMW. Как вам выбор девушек?

20

Футболистки мадридского «Реала» получили новые автомобили. Девушки выбрали модели подаренных им спонсорских BMW.

Немецкий производитель автомобилей третий год спонсирует клуб. В рамках соглашения игроки и тренеры команды мужской и женской команд выбирают себе машины. Мужчины получили авто еще в сентябре, девушки – только сейчас.

Как сообщает Marca, представители клуба могли выбирать из пяти модели автомобилей: iX2, iX, iX1, i4, i5, i7, XM.

logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Клубы