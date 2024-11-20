Футболистки «Реала» получили по новой BMW. Как вам выбор девушек?

Футболистки мадридского «Реала» получили новые автомобили. Девушки выбрали модели подаренных им спонсорских BMW.

Немецкий производитель автомобилей третий год спонсирует клуб. В рамках соглашения игроки и тренеры команды мужской и женской команд выбирают себе машины. Мужчины получили авто еще в сентябре, девушки – только сейчас.

Как сообщает Marca, представители клуба могли выбирать из пяти модели автомобилей: iX2, iX, iX1, i4, i5, i7, XM.