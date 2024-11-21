Пенальтисты в топ-клубах: кто самый надежный?

В последнем туре перед сборными Хакан Чалханоглу не забил пенальти «Наполи». Редкость для турка: до этого идеально бил 11-метровые за «Интер» три года.

Ошибка Хакана – хороший повод внимательнее посмотреть на штатных пенальтистов топ-клубов и найти самых надежных. Главный критерий – не менее 10 попыток за клуб, результаты в сборной и предыдущих командах (если такие есть) не учитываются.

В прошлом сезоне Чалханоглу забил 15 голов во всех турнирах (вау!) Правда, 12 – с пенальти, в каком-то смысле тоже вау.

В сезоне-2024/25 результативность Влаховича держится на пенальти: четыре из девяти голов с точек.

Самый неожиданный герой списка. Джан бьет нечасто (16 ударов за карьеру), но почти идеально. Всего два незабитых – в товарищеском матче с Германией в 2009-м и в игре региональной лиги Баварии в 2012-м. Дальше – 12 лет без промахов по ходу матчей.

Последний раз Кейн не забивал с пенальти на ЧМ-2022 (ударил выше с Францией) – дальше серия из 22 забитых подряд в клубах и сборной.

«Идеальный игрок. Пашет как опорник, ассистирует как десятка, завершает атаки как чистый нападающий», – характеристика Гризманна от Диего Симеоне. Заметили же, что ни слова про пенальти? Их Гриз бьет ужасно – реализация за карьеру – 64,9% (24/37).

В прошлом сезоне Левандовски реализовал 5/5 пенальти за «Барсу». В этом уже есть осечка: не забил «Вильяерреалу».

Второй человек в истории португальского футбола, получивший прозвище из-за ударов с пенальти. Иронично, но даже первый гол в АПЛ-2024/25 у Бруну с точки.

Из трех незабитых за «Сити» пенальти две ошибки Холанда были в ЛЧ: против «Баварии» и «Спортинга». В обоих случаях «Сити» не побеждал.

Палмер в погоне за Яя Туре. Ивуариец до сих пор держит рекорд АПЛ по длине серии забитых пенальти – 11/11.

Единственный промах Сака – в матче с «Вест Хэмом» на финише сезона-2022/23. В воротах, кстати, играл бывший кипер «Арсенала» Лукаш Фабианьски.

Салах дважды не забивал пенальти бразильцу Нету: один раз вратарь отбил, другой египтянин запорол сам. Нету – вообще пугающая фигура для элитных пенальтистов, ему не забивали Серхио Рамос, Бруну Фернандеш и Айвен Тоуни.

Игроки откуда не попали в список?

● «Реал» . После ухода Карима Бензема ни у кого нет 10 попыток. Ближе всех Винисиус – пока 6/6.

● «Тоттенхэм» . Аналогично без Кейна. Лучший действующий бомбардир и капитан Сон Хын Мин пробил за клуб всего шесть пенальти.

● «Милан» . Раньше с точки бил Оливье Жиру, нового штатного пенальтиста еще не нашли. В сезоне-2024/25 попробовали уже троих – Тэмми Абрахама, Тео Эрнандеса и Кристиана Пулишича. Забили два из четырех.

● «Байер» . Хаби Алонсо демократичен в вопросах пенальти: в прошлом сезоне их били пять разных футболистов, больше всего попыток за все время в «Байере» – у Бонифасе (пять голов при шести ударах).

Небольшой интерактив. Представьте, что вы тренер команды, которая при 1:1 зарабатывает пенальти на последней минуте основного времени в финале ЛЧ. Кого отправите бить? Правило одно – выбрать нужно из героев поста.

Фото: Gettyimages.ru /Ryan Pierse