Лучшие и величайшие игроки каждой топ-сборной. Возможно, самый спорный рейтинг футболситов

Международный перерыв – повод обсудить национальные команды. Портал Score90 представил свою версию лучших игроков топовых европейских сборных: действующего и величайшего в истории.

Португалия. Выбор величайшего очевиден, а вот лучший прямо сейчас – Бернарду Силва. У португальцев растет талантливое поколение – возможно, уже скоро кто-то потеснит полузашитника «Ман Сити».

Франция. Кажется, тут тоже не должно возникнуть вопросов. Или у вас появились?

Испания. Здесь выбор шире. За Родри говорит «Золотой мяч», в элитном уровне Иньесты вряд ли кто-то усомнится – но величайший ли он?

Англия. Тут выбирать еще сложнее, у англичан очень богатое поколение на таланты. А вот с величайшим будто бы все проще.

Германия. Пока Флориан Виртц и Джамал Мусиала не заматерели, а Томас Мюллер уже близок к завершении карьеры, выбор лучшим Йозуа Киммиха выглядит объективным. На величайшего претендентов достаточно – есть еще Герд Мюллер, Оливер Кан.

Италия. Похоже, страна ждет новое поколение. Лучший сейчас – Николо Барела. Хотя еще три года назад выбирать пришлось бы среди защитников. Величайший – Паоло Мальдини. Конкурировать может, кажется, только Джанлуиджи Буффон.

Нидерланды. У них не было поколения без суперзвезд – выбор Вирджила ван Дейка и Йохана Кройффа выглядит оптимальным.