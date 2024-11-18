Лучшие и величайшие игроки каждой топ-сборной. Возможно, самый спорный рейтинг футболситов
Международный перерыв – повод обсудить национальные команды. Портал Score90 представил свою версию лучших игроков топовых европейских сборных: действующего и величайшего в истории.
Португалия. Выбор величайшего очевиден, а вот лучший прямо сейчас – Бернарду Силва. У португальцев растет талантливое поколение – возможно, уже скоро кто-то потеснит полузашитника «Ман Сити».
Франция. Кажется, тут тоже не должно возникнуть вопросов. Или у вас появились?
Испания. Здесь выбор шире. За Родри говорит «Золотой мяч», в элитном уровне Иньесты вряд ли кто-то усомнится – но величайший ли он?
Англия. Тут выбирать еще сложнее, у англичан очень богатое поколение на таланты. А вот с величайшим будто бы все проще.
Германия. Пока Флориан Виртц и Джамал Мусиала не заматерели, а Томас Мюллер уже близок к завершении карьеры, выбор лучшим Йозуа Киммиха выглядит объективным. На величайшего претендентов достаточно – есть еще Герд Мюллер, Оливер Кан.
Италия. Похоже, страна ждет новое поколение. Лучший сейчас – Николо Барела. Хотя еще три года назад выбирать пришлось бы среди защитников. Величайший – Паоло Мальдини. Конкурировать может, кажется, только Джанлуиджи Буффон.
Нидерланды. У них не было поколения без суперзвезд – выбор Вирджила ван Дейка и Йохана Кройффа выглядит оптимальным.
В Италии Мальдини конечно же икона. Пожалуй лучший защитник в истории сборной, Но думаю нужно отталкиваться от результатов самой сборной. Мальдини к сожалению так и не стал чемпионом со сборной. Я бы выбирал из пары Каннаваро-Буффон. Один получил золотой мяч в эпоху когда его дают игрокам атаки, а второй просто один из лучших киперов в истории мирового футбола