Новая форма «Вулвз» – самая золотая в истории футбола. В честь великой победы

Матч, после которого их прозвали чемпионами мира.

«Вулверхэмптон» и новый британский бренд Sudu выпустили специальный комплект, который напоминает об исторической победе клуба над венгерским «Гонведом» (3:2).

Та игра прошла 13 декабря 1954 года. А 14 декабря 2024-го «Вулвз» сыграют в юбилейной форме против «Ипсвича» в АПЛ.

Блестящая футболка, ретро-воротник и потенциальная поездка в Будапешт

К середине 1950-х прожекторы на стадионах все еще считались новинкой. «Вулверхэмптон» не был первым клубом, который их установил, но прославился за счет больших вечерних матчей. Легендарный тренер «Вулвз» Стэн Каллис организовал тогда серию товарищеских игр: обыграли «Селтик» (2:0) и аргентинский «Расинг» (3:1), разнесли «Маккаби» (10:0) и вынесли «Спартак» (4:0). Таблоид Daily Record поиздевался: «Русские забиты серпом и молотом».

Но главный матч поставили последним – с грозным по тем временам «Гонведом», где блистали Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш. Тренер Каллис специально под эту игру заказал футболки из флуоресцентного материала, чтобы его игроки выделялись на фоне соперника, сияя под лучами прожекторов на поле и в символическом смысле на мировой арене.

Sudu повторил этот эффект, сделав для «Вулвз» форму с отражающим эффектом. О матче 70-летней давности также напоминают вышитые детали на рукаве, ретро-воротник и специальная бирка.

Sudu появился только в этом году и сразу же запартнерился с «Вулвз». Этому есть объяснение: экипировщик основан компанией Levy Merchandising, занимающейся поставкой продуктов и напитков в ряд клубов АПЛ. А поддержал Levy при запуске нового бренда китайский конгломерат Fosun Sports Group – владелец «Вулвз». Теперь клуб может рассчитывать на индивидуальные дизайны.

«Эта юбилейная форма дала нам захватывающую возможность погрузиться в архивы и пережить поворотный момент в истории клуба, – говорит руководитель дизайна в Sudu Самуэла Мелидони. – Мы были вдохновлены оригинальной футболкой, особенно ее культовым блеском, и стремились создать современную копию, которая бы резонировала с современными болельщиками. Интегрируя актуальную эмблему «Вулвз» в свежий дизайн, мы успешно почтили прошлое, охватывая будущее».

Футболка продается за 60 фунтов. Но есть и подарочный набор вдвое дороже, который включает еще шарф, открытку, программку и возможность выиграть трехдневную поездку в Будапешт с посещением игры «Гонведа» в вип-ложе.

Правда, золотые времена венгерского клуба уже давно в прошлом: сейчас он идет последним во втором дивизионе. Зато прогулка по Будапешту по-прежнему привлекает.

После той победы англичане провозгласили «Вулвз» чемпионами мира. Европа не согласилась – так появился Кубок чемпионов

В 1950-х «Вулвз» доминировал в Англии, а «Гонвед» – в Венгрии. Обе команды были действующими чемпионами, а еще игра подогревалась жаждой мести: в 1953-м сборная Венгрии унизила Англию на «Уэмбли» 6:3 в легендарном матче столетия , а затем казнила дома 7:1. «Такой прекрасной атаки в Британии мы еще не видели», – признался The Guardian, приклеив местному футболу парочку комплексов. В то время по телевизору крутили только финалы кубков, но игру «Вулверхэмптона» обсуждали настолько горячо, что BBC показал в лайве второй тайм.

Пушкаш и Кочиш в составе, Шандор и открыл счет в матче.

Сама игра получилась драматичной. «Гонвед» забил дважды в первые 15 минут, но после перерыва вмешался сильный ливень: гости увязли в грязи, а хозяева, которые привыкли мокнуть, положили три мяча, и Англия ненадолго сошла с ума. Ярче всех победу отпраздновал Daily Mail, назвав «Вулверхэмптон» чемпионом мира среди клубов. Газета уточнила, что слова принадлежат тренеру команды Каллису, но он отрицал, что когда-либо их произносил.

Впрочем, определение о новом статусе «Вулвз» уже разлетелось.

Однако за пределами Англии с громким тезисом не согласились. Французский L’Equipe тут же выпустил огромный текст с революционным предложением.

Заголовок: «Нет, «Вулверхэмптон» еще не «чемпион мира среди клубов»!

Подзаголовок: «Мы предлагаем идею клубного чемпионата Европы, который может стать сенсационнее турнира сборных».

Два важнейших аргумента:

1. «Вулверхэмптон» обыграл «Спартак» и «Гонвед» дома и в разгар своего сезона (в Англии прошел 21 тур из 42). Без выездов в Москву и Будапешт – никакой объективности.

2. Вообще-то в мире есть и другие серьезные клубы. Слышали про «Милан» или «Реал»?

Текст написал Габриэль Ано, который вскоре придумал и «Золотой мяч» . Редакцию завалили письмами, и через три дня L’Equipe резонировал материалом другого журналиста – Жака де Рисвика – с конкретикой. Он пригласил клубы обсудить регламент, который разработал его коллега Жак Ферран. В марте 1955-го в Вене прошел дебютный конгресс только недавно появившегося УЕФА, там Ано и Ферран оперативно презентовали Кубок европейских чемпионов.

Первый розыгрыш прообраза ЛЧ прошел в сезоне-1955/56 – с того самого матча между «Вулвз» и «Гонведом» прошло меньше года. Удивительно, но состав турнира определяла редакция L’Equipe – и в него не вошли оба клуба. «Гонвед» отказался сам, вместо него поехала вторая команда страны «Вереш Лобого». А от Англии позвали «Челси», который выиграл чемпионат в 1955-м. Лондонцы сначала согласились, но затем сдали назад под давлением Футбольной ассоциации – там считали, что матчи в середине недели негативно скажутся на посещаемости внутренних турниров.

Интересно, что от Шотландии участвовала только пятая команда чемпионата – все потому, что «Хиберниан» единственный в стране установил те самые прожекторы на стадионе.

Первый розыгрыш Кубка чемпионов из 16 команд выиграл «Реал». Полузащитник мадридцев Франсиско Хенто вспоминал, как зарождалась новая история: «Честно говоря, мы понятия не имели, насколько важно здесь играть. Просто выходили на поле. Никто не объяснил нам, что произойдет, если мы выиграем. Про формат тоже ничего не знали. Но когда в финале обыграли «Реймс», поняли, что прикоснулись к чему-то большому».

Кстати, тренер «Вулвз» Каллис уже тогда отмечал огромный потенциал еврокубков, особенно с учетом развития ТВ: «Все будущее футбола в Великобритании зависит от нашей способности противостоять вызову из-за рубежа, и хотя я в меньшинстве, уверен, что было бы разумно, если бы больше игр транслировалось в прямом эфире. Телевидение предлагает возможность, которой еще не было в истории футбола. Совершенно новый источник дохода, огромная сумма, которая должна оказать значительное влияние на игру».

Он придумал Кубок чемпионов и «Золотой мяч», но никто это не помнит

В 1953-м Венгрия выиграла матч столетия: англичане шутили над ростом и весом Пушкаша, а потом пропустили 6 голов (2 – от него)