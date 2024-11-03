📸 Adidas выпустит фирменные бутсы Бекхэма. Фанаты оценили олдскульный дизайн обуви
Adidas вместе с Дэвидом Бекхэмом выпустил фирменные бутсы Predator 24 David Beckham. Впервые логотип бренда на бутсах выполнен в форме классического трилистника.
Фишка этой модели – язычок, который впервые в истории Predator выполнен из натуральной кожи.
Под язычком скрывается фирменное лого Бекса.
Цветовая гамма новой модели вдохновлена бело-синими бутсами Бекхэма Predator 2005.
Болельщики оценили дизайн:
💭 «Выглядит, как бутсы, которые бы надел Тони Кроос».
💭 «Это современная классика. Утонченно и очень круто, начинаю копить на них деньги».
💭 «Эти бутсы выглядят настолько хорошо, что мне было бы жалко надевать их на поле. Настоящий стиль».
Бутсы от Бекса поступят в продажу 7 ноября, стоимость одной пары составит 300 евро.
Как вам новинка adidas?
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