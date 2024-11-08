Просто космос🪐: «Ювентус» и Adidas выпустили дроп, посвященный NASA

«Ювентус» и Adidas заинтриговали болельщиков космической темой, выпустив необычный тизер и пообещав показать что-то экстраординарное.

Обещание свое итальянский гранд и спортивный бренд сдержали. Оказалось, что это была подготовка к выпуску дропа, вдохновленного NASA.

Коллекция включает в себя майку, двустороннюю куртку-бомбер, футболку, толстовку с капюшоном и спортивные брюки.

Домашняя форма «Ювентуса» 2024/25 также имеет дизайн, вдохновленный высадкой на Луну, так что Adidas, вероятно, уже давно готовил эту коллекцию в стиле NASA.