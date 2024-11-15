Салах, Это'о, Марез попали в топ-10 африканских игроков XХI века🏆Смотрим, кто еще в списке

Африканский футбол вышел на новый уровень с начала тысячелетия. Множество африканских игроков выступает в различных топ-клубах Европы.

Но кто из них лучшие? Специализированный порта GOAL составил рейтинг 10 сильнейших африканских футболистов ХXI века.

10 Коло Туре

Ни один африканский игрок не провел больше матчей в Премьер-лиге, чем Коло Туре, у которого их было 353. Он представлял «Арсенал», позже присоединился к «Манчестер Сити», а затем добилась культового статуса в «Ливерпуле» в качестве фаворита Брендана Роджерса.

Более десяти лет выступлений за национальную сборную Кот-д'Ивуара окупились для Туре, когда он с командой выиграл Кубок африканских наций 2015 года, положив конец 23-летнему ожиданию. По количеству матчей за сборную Туре (120) обошел и только Дидье Зокора (123).

9 Эммануэль Адебайор

О карьере Эммануэля Адебайора можно снять фильм. Он, несомненно, лучший игрок из Того. Адебайор был одним из многих необработанных алмазов Лиги 1, отшлифованных Арсеном Венгером в «Арсенале». Как он отплатил французу? Перешел в «Манчестер Сити», а затем пробежал все поле, чтобы отпраздновать гол это перед фанатами «канониров».

Позже Адебайор играл в «Тоттенхэме», перемещался по Европе и завершил карьеру в Парагвае.

8 Майкл Эссьен

Есть причина, по которой Моуринью так отчаянно хотел, чтобы «Челси» подписал Майкла Эссьена из «Лиона» в 2005 году. Он был редким типом полузащитника, который мог делать все: мог влететь в штрафную, сразу же отойти назад, чтобы защитить свою половину поля, он диктовал темп игры одной лишь своей энергией. Прозвище «Бизон» идеально подходило ганцу. Особые отношения с «Особенным» принесли Эссьену аренду в «Мадриде» в 2013 году.

Эссьен провел последние годы карьеры, путешествуя по всем уголкам земного шара — от Греции до Индонезии и Азербайджана — из любви к футболу.

7 Пьер-Эмерик Обамеянг

Практически везде, где Пьер-Эмерик Обамеянг выступал в своей карьере, он много забивал. Он стал преемником Роберта Левандовски в «Боруссии», а затем любимцем болельщиков в «Арсенале».

Габонец стал героем и в «Барселоне», а потом вернулся во Францию, чтобы играть за «Марсель», где забил 30 голов, прежде чем покинуть Европу и отправиться в Саудовскую профессиональную лигу.

6 Рияд Марез

Когда «Лестер» чудесным образом выиграл Премьер-лигу 2015/16, за Рияда Мареза его коллеги проголосовали как за Игрока года по версии PFA. Вот насколько он был хорош в том сезоне.

Алжирец пару лет спустя ушел в «Манчестер Сити», где доказал, что он идеальный вингер, не хуже Лероя Сане и Рахима Стерлинга.

Марез все выиграл в «Сити» и отправился в Саудовскую Аравию, где сейчас выступает за «Аль-Ахли».

5 Садио Мане

Нет такого гола, который не смог бы забить Садио Мане. Срезать с левой стороны? Конечно. Пронестись внутрь с правой стороны? Легко. Удар с расстояния? Конечно. Удар головой? Без проблем.

Его партнерство с Мохамедом Салахом в «Ливерпуле» было великолепным, два лучших игрока Африки последних лет работали вместе, чтобы править миром.

4 Яя Туре

Яя Туре пришлось потрудиться, чтобы соответствовать стандартам, установленным его братом Коло. Он начинал посредственно, но стал звездой в «Барселоне» Пепа Гвардиолы. Позже Туре перебрался в «Манчестер Сити», где закончил сезон 2013/14 с 20 голами в Премьер-лиге.

3 Мохамед Салах

Изначально в «Челси» казалось, что у Салаха нет будущего в АПЛ. Но с тех пор, как Мохамед оказался в «Ливерпуле», он превзошел все ожидания и установил все мыслимые и немыслимые рекорды. Египтянин по праву считается одним из лучших футболистов не только Африки, но и мира в целом.

2 Дидье Дрогба

Дрогба был худшим кошмаром любого защитника. Он был одной из редких суперзвезд футбола.

Дидье начинал во Франции, но с легкой руки Жозе Моуринью перебрался в «Челси», где получил культовый статус, выиграв Лигу чемпионов и став четырехкратным чемпионом Англии.

1 Самюэль Это'о

Единственный человек, который выиграл два подряд требла в двух разных командах. Самюэль Это'о должен был стать всего лишь частью сделки «Барселоны» по приобретению Златана Ибрагимовича, а в итоге оказался самым полезным приобретением. Взяв требл в «Барселоне», камерунец перебрался в «Интер», где сразу же повторил успех.

У него были короткие периоды в АПЛ, в Турции и даже в России.

Главное международное достижение футболиста – статус двукратного обладателя Кубка Африки в составе Камеруна, а также золото на Олимпиаде в Сиднее.