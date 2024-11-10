Все новые Месси «Барсы». Где они сейчас?

Почти никто не раскрылся.

Ламину Ямалю всего 17, а он уже полтора года во взрослой «Барсе» – переписал множество рекордов и получил сравнения с Лео Месси.

Вот, например, похвала тренера «Жироны» Мичела Санчеса: «Ламин – это игрок, который делает разницу. Для меня он уже один из лучших игроков мира в свои 17 лет. Трудно было представить, что после Месси появится кто-то подобный, но я надеюсь, что Ламин продолжит прогрессировать, потому что он может достичь этого уровня».

В ответ Ламин скромничал: «Месси – лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно. Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру».

И рассуждал, что самое важное – быть собой: «Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть. В конце концов, сравнения с лучшим игроком в истории – это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он. Стараюсь быть собой, люди узнают во мне Ламина Ямаля, и это все».

А кого еще из «Барсы» сравнивали с Месси? Кто-то оправдал ожидания?

Месси купает пятимесячного Ямаля – как вообще появилось это фото?