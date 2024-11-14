Можно повторить маршрут за 99 тысяч рублей.

Маршрут сборной Брунея в Краснодар – еще одна любопытная деталь перед товарищеским матчем с Россией. Пригнали с двумя пересадками и прекрасным в своей звучности отрезком «Дубай – Минеральные воды».

● Бруней провел в дороге 17,5 часов – это чистое врем в самолетах и поездах. Сначала прилетели в Дубай, потом – в Минеральные воды, оттуда уже на автобусе (краснодарский аэропорт, напомним, закрыт с весны 2022-го). Такой перелет на одного человека в эконом-классе стоит 99 тысяч рублей – самый оптимальный и быстрый вариант. Дешевле, но куда дольше лететь из Брунея в Россию с тремя пересадками – 69 тысяч, через Сингапур, Мумбаи и Стамбул, с учетом стыковок на два с половиной дня.

● Только шесть игроков основной сборной Брунея приехали. Kub Mash говорит, что узнал в команде: остальным не смогли оформить документы на родине. Главный тренер Брунея Винисиус Эуторопио рассказал, что готовились итоговым составом всего пару дней. Почти все футболисты вызваны из молодежной сборной. Некоторым тоже долго делали бумаги перед отъездом.

● Тренер Брунея Винисиус готовился по советам Гильерме. Они познакомились еще в начале 2000-х, когда Винисиус работал с детьми в «Атлетико Паранаэнсе».

«Я иногда с ним общаюсь не только про футбол, – рассказал тренер Брунея для «Матч ТВ». – И вот Гильерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм. Так что мы ко многому готовы. Мы знаем игровую схему, знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Когда мяч в ногах у вашей сборной, она старается двигаться впереди и играет в короткий пас. Мы провели отличную работу. Еще Гильерме сказал, что тут холодно, тяжелая погода. Нам и правда будет тяжело, все же в Брунее намного теплее. Но мы готовы к такому».

● У нас тоже есть путешественник: Алексей Миранчук сутки добирался из США в расположение сборной. «Атланта – Стамбул – 10 часов 30 минут, – проспал все время, потом 2,5 или 3 часа стыковочный рейс, Стамбул – Минводы, и Минводы – Краснодар, 4,5 – 5 часов, я не знаю, сколько там вышло», – поделился Миранчук.

Оказывается, Бруней приехал ради двух матчей. 15 ноября сыграют со сборной России, а 18-го – еще и с «Краснодаром», сообщил президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

У России дальше Сирия в Волгограде.

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!