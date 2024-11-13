10 успешных футболистов с богатым детством. Отказ от Гарварда ради футбола, взросление в 60-комнатном замке

Когда речь заходит о футболистах, мы часто слышим истории о пути «от бедности к богатству». Но среди успешных игроков есть и те, кто пришел в спорт вовсе не из нищеты. Они выросли в достатке, но это не помешало им пробиться на вершину.

Представляем 10 всем известных игроков, которые могли не переживать о деньгах в детстве, но выбрали путь профессионального спорта и добились успеха благодаря таланту и упорству.

Жерар Пике . Отец – адвокат/бизнесмен, мать – директор больницы, дед – вице-президент «Барселоны», испанцу было более чем комфортно расти.

Антуан Гризманн . Еще один бывший игрока «Барселоны». Отец был городским советником, а сейчас президент французского футбольного клуба. Богатство семьи позволяло ему в детстве отдыхать в Португалии.

Мартин Брэйтуэйт . Родился в семье риелторов и является совладельцем сотен объектов недвижимости в Нью-Йорке. Даже его жена была успешна до их знакомства. С футболом или без, Брэйтуэйт все равно будет жить роскошно.

Робин ван Перси. Родился в семье любителей искусства. Его отец был скульптором, а мама – ювелирным дизайнером/преподавателем. Он занялся футболом не по необходимости, а из страсти.

Марио Гетце . Отец был уважаемым профессором и даже брал его с собой в США на работу. Богатство семьи Гетце, как сообщается, помогло ему начать футбольную карьеру.

Андреа Пирло . Владеет долей в семейном бизнесе по торговле металлами. Он даже владеет виноградником. Однажды Пирло сказал: «Я никогда не говорю о деньгах» – вот такой богатый человек!

Уго Льорис . Родители – адвокат и инвестиционный банкир в Монако. Он рос в очень комфортной обстановке.

Уилл Хьюз . Футболист «Кристал Пэлас» учился в частной школе с престижными выпускниками.

Джанлука Виалли. Вырос в 60-комнатном замке благодаря отцу-миллионеру. Бывший нападающий «Челси» и «Ювентуса» сразу попал в привилегированную жизнь.

Патрик Бэмфорд . Родственник британского миллиардера сэра Энтони Бэмфорда, отказался от учебы в Гарварде ради футбола. Форвард говорит на 4 языках и играет на нескольких инструментах.