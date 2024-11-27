1 мин.

Назовете топ-20 продаж «Челси»?

170

В последние годы мы привыкли, что «Челси» тратит огромные деньги на не самых звездных игроков. Но в продажах лондонский клуб тоже хорош – вспомните главные?

Подсказки – стоимость на трансфермаркете в евро и год (и 😼). 

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

logoЧелси
logoКубок английской лиги
logoКубок Англии
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
трансферы
спортивные тесты
logoТодд Боули
logoРоман Абрамович