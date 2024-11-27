Назовете топ-20 продаж «Челси»?
В последние годы мы привыкли, что «Челси» тратит огромные деньги на не самых звездных игроков. Но в продажах лондонский клуб тоже хорош – вспомните главные?
Подсказки – стоимость на трансфермаркете в евро и год (и 😼).
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Много, кого не назвал: Мэйсон Маунт, Давид Луиз, Хуан Мата, Иан Матсен, Тэмми Абрахам, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа, Альваро Мората, Курт Зума, Фикайо Томори, Льюис Холл, Андре Шюррле, Ромелу Лукаку.
Этот результат расстраивает Боули