Назовете топ-20 продаж «Челси»?

В последние годы мы привыкли, что «Челси» тратит огромные деньги на не самых звездных игроков. Но в продажах лондонский клуб тоже хорош – вспомните главные?

Подсказки – стоимость на трансфермаркете в евро и год (и 😼).

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!