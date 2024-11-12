Они снова встретились. В юношеской команде «Спортинга» играют Куарежма и Роналду

Один из болельщиков лиссабонского «Спортинга» заметил одну интересную вещь: в команде U14 играют два футболиста с очень знакомой комбинацией имени и фамилии − Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма.

Если открыть профиль не нынешнего форварда «Аль-Насра», а его полного тезки, то внешних сходств практически никаких нет. Тем более, что полное настоящее имя португальца − Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, где только два последних слова − фамилия.

А вот Рикарду Куарежма − это сын того самого Куарежмы, футболиста, который мог построить намного более успешную карьеру, а запомнился болельщикам своим шикарным дриблингом и финтами. Особенно хорошо у него получалась тривела.

В интернете можно даже найти видео за прошлый год, на котором Куарежма-младший накручивает соперников, как его отец в лучшие годы. Юных португальских футболистов совершенно не ограничивают в том, что они будут делать на поле, потому парень просто наслаждается футболом. Даже если из него не получится профессиональный игрок, он хотя бы получит удовольствие от того, что делал.

Настоящий Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма воспитывались вместе в академии лиссабонского «Спортинга». Из своего выпуска только они добрались до уровня национальной сборной.

Несмотря на то, что карьеры у обоих футболистов сложились совершенно по-разному, они сохраняли хорошие отношения и были рады видеть друг друга, когда пересекались в сборной Португалии.

В отличие от Роналду, Куарежма завершил карьеру два года назад. Его последним клубом была «Витория Гимараэш».

Болельщики в комментариях оценили такое совпадение:

💭«В наши дни он должен был быть Доналду».

💭«Как будто реген из Football Manager».

💭«Не могу дождаться, когда возьмусь за «Спортинг» в FM25, это будет легендарно».

💭«В игре какой-то глюк. Как мог появиться реген, когда игрок еще не завершил карьеру?»

💭«Такое ощущение, что португальские дети не хотят быть вратарями».