🫨 «Этот пас нельзя было выполнить, даже во сне». Де Йонг вспомнил разговор с ван Дейком о той самой передаче Месси на ЧМ – они были в полном шоке 😦

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг вспомнил скандальный матч против сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Но не переживайте, голландец беспокоится не о судействе или поведении аргентинцев. Просто он восхищен Месси.

«Я никогда не забуду пас Лео Месси в нашем матче на чемпионате мира. Эту передачу нельзя было выполнить, даже во сне.

Ван Дейк поговорил со мной после матча на эту тему. Он сказал: «Месси ненормальный. Внутри него кроется секрет... Как он это сделал?» - сказал де Йонг.

Френки не уточнил, о каком моменте идет речь. Но, скорее всего, именно об этом.

Голевой пас мимо/через/сквозь Натана Аке.

А мы это видели.