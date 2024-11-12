«Этот пас нельзя было выполнить, даже во сне». Де Йонг вспомнил разговор с ван Дейком о той самой передаче Месси на ЧМ – они были в полном шоке 😦
Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг вспомнил скандальный матч против сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Но не переживайте, голландец беспокоится не о судействе или поведении аргентинцев. Просто он восхищен Месси.
«Я никогда не забуду пас Лео Месси в нашем матче на чемпионате мира. Эту передачу нельзя было выполнить, даже во сне.
Ван Дейк поговорил со мной после матча на эту тему. Он сказал: «Месси ненормальный. Внутри него кроется секрет... Как он это сделал?» - сказал де Йонг.
Френки не уточнил, о каком моменте идет речь. Но, скорее всего, именно об этом.
Голевой пас мимо/через/сквозь Натана Аке.
А мы это видели.
Автор гола Молина после матча сказал : Я не знаю как он меня увидел. Он будто все читает на секунды быстрее чем все мы.
Лео гений.