Настоящий герой! Бруну Фернандеш помог спасти человека на борту самолета

Бруну Фернандеш и Диогу Далот отправились в родную Португалию, чтобы присоединиться к своей национальной команде на ноябрьских сборах.

Из Манчестера до Лиссабона футболисты добрались с приключениями. Сюзанна Лоусон, летевшая одним рейсом с игроками «Ман Юнайтед», рассказала , как Фернандеш помог спасти жизнь человека:

«Во время полета Бруну пошел в туалет в задней части самолета. Внезапно мы услышали его крик: «Извините! Нам нужна помощь! Извините! Нужна помощь!» Все, кто находился в пределах слышимости, обернулись, включая нас.

Бруну держал джентльмена, который выглядел так, будто терял сознание. Я не знаю, потерял он сознание или нет, но ему явно было плохо. Члены экипажа бросились на помощь. Сзади было свободное сиденье, на которое Бруну помог джентльмену сесть. Бруну остался сзади с пострадавшим и убедился, что с ним все в порядке. Это заняло примерно 10 минут, а затем Бруну вернулся на свое место и был очень скромен.

Бруну не пытался привлечь к себе внимание. Он был очень скромным. Если не знать, кто он, невозможно было догадаться, что он знаменитость. Понимаете, о чем я? Из-за этого мы не были уверены, стоит ли просить его о селфи. Он вообще не упомянул «Манчестер Юнайтед».

Все же Сюзанна попросила футболистов «МЮ» о совместном фото.

«Когда я вежливо попросил его сделать селфи, когда мы уже выходили из самолета, он был невероятно любезен и даже сам сделал фотографию. Я похвалила его за то, что он присмотрел за больным пассажиром. Честно говоря, если бы вы не знали, кто он, вы бы просто подумали, что это самый обычный пассажир самолета», – добавила женщина.

Браво, Бруну!

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