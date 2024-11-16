Личные истории из РПЛ и гиревого спорта, много АПЛ и единоборств: десятка новых авторов «Прожектора»

«Прожектор Трибуны » светит, интерес к нему не угасает, а посты талантливых блогеров появляются каждый месяц. Красота!

Спортс’’ запустил бесплатный образовательный курс для всех, кто хочет создавать качественный контент о спорте, и не устает читать ваши тексты на Трибуне. Не только читать и радоваться, но рассказывать о них, рекомендовать. Вот еще 10 авторов, прошедших обучение на «Прожекторе». И снова нас ждет масса интересных тем, погнали!

Гиревой спорт – для зрелых: я начала в 29, а в 38 лет выиграла чемпионат мира

Начинаем легко – с гиревого спорта. А тут еще и рассказ от первого лица, жизненный опыт, личная история. Мария Тарвердиева ворвалась на Трибуну так же лихо, как и на соревнования по гиревому спорту. Такой текст пропускать нельзя.

На бровке АПЛ

Следом сделаем отступление в сторону футбола и окажемся на бровке АПЛ. Оттуда автор видит множество тактических нюансов английского чемпионата – можно прочитать про «Брайтон», переборовший «Манчестер Сити» в историческом матче. Или о том, как работают замены Роджерса.

Забирает у богатых и отдает бедным: история Нуну Эшпириту Санту

Остаемся в Англии, где Михаил находит почву для таких лонгридов, что за один раз текст не осилить. Закидывайте в закладки и наслаждайтесь чтением о португальском Робин Гуде из АПЛ. И в блоге вас ждет не только биография Нуну Эшпириту Санту.

С детства за «Лестер»

И не отпускает нас АПЛ. Свой блог завел Иван, утверждающий, что давненько переживает за «лис». А какое же переживание без тактических разборов? Здесь вы сможете понять, как сейчас играет и живет самый сенсационный чемпион Англии последних лет.

Сравнение лучших сезонов топ-нападающих Европы

Кейн, Левандовски, Суарес, Ибрагимович, Игуаин, Иммобиле, Холанд – все эти звучные фамилии Андрей задействовал в своем дебютном исследовании. И отлично получилось у выпускника «Прожектора», есть над чем поразмыслить после его текста.

Феномен «Валенсии» и «Эспаньола»

Рустам наконец увозит нас из Англии и останавливает в Испании. Его блог начался с очень необычных текстов – феномен «Валенсии», патриотичный «Эспаньол» из бунтарского региона. Классные тексты на стыке испанской действительности и футбола.

Объединение трех ферайнов и тайна названия

Ровно в таком же стиле работает блог «Колесо Фортуны». Но здесь автор переносит нас на просторы Германии. Опять же зачитаемся занимательным рассказом об объединении трех ферайнов. И вообще о том, что такое ферайн в Германии.

Как красно-зеленая стала красно-синей

Футбольную тему «Прожектора» закроет история максимально жизненная и максимально близкая русскому человеку. Как переметнуться из банды болельщиков «Локо» к фанатам ЦСКА? И как на это повлияют отношения с отцом? Трогательная история от Насти из Екатеринбурга.

Шугар Рэй Робинсон – легенда из Гарлема

На контрасте работают авторы «Прожектора». От трогательных тем переходим к зубодробительным – суровые мужчины высказываются по мордобою. Но в очень эстетичном формате: так Андрей раскрыл легенду Гарлема, а потом еще вспомнил пять фактов о первом в истории турнире UFC.

Почему Петр Ян может больше не стать чемпионом?

«На замке» держит своего читателя и Сергей. В его блоге поднимаются темы чемпионских проблем. Почему Петр Ян может больше не стать лучшим, а Рахмонов как раз готов к битве за титул? У кого ослабла защита от тейкдаунов? Кликайте на ссылку и все узнаете.

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Подписывайтесь на блоги новых авторов и делитесь в комментариях, чьи тексты зацепили вас больше всего. А может, вам не хватает каких-то тем на Трибуне? О чем прочли бы с интересом?

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield.