От такой реализации «МЮ» Тен Хагу станет плохо: за 4 матча голов почти в 2 раза больше, чем xG!

Руд ван Нистелрой завершил работу в должности временного тренера «Ман Юнайтед». Результат впечатляет: три победы в четырех матчах и ничья с «Челси». Принципиальное отличие от старта сезона с Тен Хагом не только в результатах – на коротком отрезке после увольнения голландца «Юнайтед» резко исправил проблемы с реализацией.

Издевательство над xG – характерная черта «Юнайтед» на старте сезона. Команда чаще всех в АПЛ била в каркас (8 раз!) и запорола 26 явных голевых моментов – худшие в лиге. Пиком невезения стал промах Диогу Далота в матче с «Вест Хэмом»: португалец обыграл голкипера, но не попал в пустые ворота. Логичного объяснения не нашлось даже у футболистов. После победы над «Лестером» в АПЛ, Маттейс Де Лигт сказал, что отличий в подходах Тен Хага и Ван Нистелроя нет: «Разница в том, что с Эриком у нас были матчи, в которых мы играли очень хорошо, создавали отличные моменты, но не забивали.

В первой же игре с Рудом [против «Лестера» в Кубке лиги] мы забили пять голов: один ударом с 27 метров, другой – со штрафного после рикошета от стенки. Иногда футбол бывает довольно странным, потому что удача берет верх. Это комплимент Руду, но также и комплимент Эрику».

Проиллюстрируем удачу.

● «МЮ» не стал создавать больше (показатель xG на 90 минут на том же уровне), но забивает почти в два раза больше. Даже если убрать автогол «Лестера», разница все равно будет заметной: 2,5 гола за игру с Ван Нистелроем и 1,5 при Тен Хаге. ● 5 из 11 голов «МЮ» после увольнения Тен Хага – ударами из-за штрафной. Отличились Бруну (дважды), Каземиро, Гарначо и Амад. Суммарный xG ударов – 0,27.

● Статистику при Тен Хаге сильно спасает матч Кубка лиги с «Барнсли» – команде из Первой лиги Англии (третий по силе дивизион страны) закинули сразу семь голов. Следующий матч «Юнайтед» сыграет в конце ноября – уже с Рубеном Аморимом. Кажется, ему пригодится немного удачи Руда ван Нистелроя.

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