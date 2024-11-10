Ассист Де Хеа – помог первому хет-трику Мойзе Кина в жизни! Вот так классно Давид вернулся

Лучший вратарь Серии А?

Давид Де Хеа помогает «Фиорентине» не только сэйвами, но и ассистами. Против «Вероны» (3:1) испанский вратарь сделал максимум для первого хет-трика Мойзе Кина в карьере.

Давид вовремя сориентировался и выбил на ход Кину. Уже выдал уникальную серию, «Фиорентина» 2-я!

Де Хеа сверкнул в атаке на 92-й минуте, когда «Фиорентина» вела 2:1. Давид поймал несильный удар после навеса – и тут же отправил мяч на половину «Вероны». Кин принял и эффектно разобрался с вышедшим на замену Редой Белаэном – юный полузащитник «Вероны» не остановил итальянца даже в падении.

Де Хеа разрывает Серию А! У «Фиорентины» с испанцем шестиматчевая серия из побед. Сам Давид предотвратил больше всех голов в чемпионате Италии – чуть больше двух за девять матчей. Перед приходом в «Фиорентину» он год сидел без работы – и так хорош теперь.

Испанец не пропускал в четырех выездных матчах чемпионата подряд (эти 1:3 с «Вероной» – дома). Такая серия удавалась «Фиорентине» только дважды в истории: в 1966-м и 2007-м. В игре с «Миланом» Де Хеа еще и отбил два пенальти – шикарное возвращение в большой футбол.

Сразу после перехода он признавался, что камбэк трудный: «Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Хотел вернуться на высший уровень, не останавливался. Тренироваться в одиночку нелегко, к тому же я провел 12 лет в Манчестере, это мой дом. Мое сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я решил взять паузу на год».

Давид быстро вытеснил Пьетро Терраччано и потащил «Фиорентину» в Лигу чемпионов – пока идут на втором месте.

Кин поддержал Иконе празднованием. Второй бомбардир Серии А

Мойзе забил «Вероне» все три – на 4-й, 59-й и 92-й минутах. Второй гол отметил в стиле Жонатана Иконе – поддержал одноклубника, у которого накануне скончался отец.

Это первый хет-трик Кина в карьере – еще и при помощи вратаря. Мойзе пришел в топ-форму: шесть голов в трех последних матчах, еще был дубль «Роме» (5:1) и единственный гол «Торино» (1:0). Всего в 11 матчах Серии А Мойзе забил восемь раз. Больше голов только у Матео Ретеги из «Аталанты» – 11.

Мойзе в феврале исполнилось 24 года, а он по-прежнему ищет себе команду по душе. Прошлый сезон в «Юве» получился провальным: ни одного гола за 20 матчей, да и сыграл всего 650 минут. В «Фиорентину» этим летом приехал за перезагрузкой – пока все супер.

«Он все еще монстр». Де Хеа тащит «Фиорентину» – после года без футбола!

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Simone Arveda