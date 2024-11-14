Серб из «Спарты» исчез из состава – похоже, из-за конфликта с косоварами и албанцами

В травму никто не верит.

Пражская «Спарта» сбавила после чемпионского сезона: четвертое место в чемпионате и 26-е в ЛЧ. Это не все проблемы – похоже, команду разрывает национальный конфликт.

Пострадал сербский нападающий Велько Бирманчевич: обсуждают, что он не поладил с косоварами и албанцами, а потом еще и повздорил со спортивным директором.

Лучший снайпер прошлого сезона пропал (в версию с травмой не верят). Фаны за Бирманчевича – поддерживают баннерами с картой Косово и сербским флагом

Велько Бирманчевич вне игры с конца октября. Пропустил матчи со «Зброевкой» в Кубке Чехии (4:0), «Остравой» в лиге (1:3) и «Брестом» в ЛЧ (1:2). Официально – из-за травмы паха.

Неладное заподозрили после поражения от «Остравы» в начале ноября: подозрительно резко исчез из состава, новостей не было. Вероятно, это связано с национальным вопросом: Бирманчевич не поладил с одноклубниками – косоварами (Эрмалем Красники и Альбионом Ррахмани) и албанцами (Кязимом Лячи и Индритом Туци). А еще поссорился со спортивным директором Томашем Сивоком (возможно, по тому же поводу).

Болельщики на стороне полузащитника. На матче с «Остравой» фанаты вывесили баннер «Поддерживаем Бирму», а также флаги Косово с сербским флагом поверх и надписью: «Не сдавайся». Ррахмани отреагировал в соцсетях: выложил карту Косово с албанским флагом и подписью «Мечта каждого, наша реальность».

Источники, приближенные к игрокам, утверждают, что никакой вражды нет, и называют ситуацию вокруг Бирманчевича «спортивной проблемой, не имеющей ничего общего с повседневной жизнью «Спарты». Хотя 3 ноября клуб опубликовал заявление, в котором призвал всех, кто представляет «Спарту», создать «атмосферу взаимной поддержки и сотрудничества в неспокойные времена». Подозрительно.

Сроки возвращения Бирманчевича пока неизвестны – как и то, была ли вообще травма.

25-летний серб в «Спарте» второй сезон. В дебютном стал самым результативным игроком команды – накопил 22+13 во всех турнирах и заслужил полноценный контракт (приезжал в аренду). Сразу после него – экс-игрок «Локомотива» Ян Кухта с 21 голом и 11 ассистами.

Велько признали лучшим игроком, полузащитником и иностранцем чемпионата Чехии. Правда, сейчас с результативностью туго: не удается вернуться на прежний уровень.

«Спарта» барахлит после «Золотого дубля»

«Спарта» приглушила доминацию пражской «Славии» и пльзеньской «Виктории» – взяла два чемпионства подряд в сезонах-2022/23 и 2023/24 после девяти лет затишья.

В мае добавили победу в Кубке Чехии, 2:1 с «Викторией». Решающий мяч, кстати, у Бирманчевича – вышел в основе и принес трофей на 91-й минуте. Единственный гол в турнире – и такой важный.

В сезоне-2024/25 тоже стартовали прилично (в лиге шли без потерь до конца августа, преодолели квалификацию в Лигу чемпионов), но осенью повалились. С конца сентября лишь две победы – над «Либерецем» в лиге и над «Зброевкой» в Кубке.

Теперь «Спарта» четвертая в лиге и отстает от лидирующей «Славии» на 10 очков при матче в запасе. В лиговом этапе ЛЧ дела тоже неважно: единственная победа – в первом туре над тонущим «Зальцбургом» (3:0), дальше ничья со «Штутгартом» и поражения от «Ман Сити» и «Бреста».

Бирманчевич не выделяется: шесть голов во всех турнирах, три из них еще в отборе ЛЧ. На лиговом этапе – ни одного. Зато блистает финский полузащитник Каан Кайринен: положил уже два в ЛЧ, результативнее лишь Виктор Олатунджи (2+1). При этом в чемпионате Чехии без голов – выручает только в больших матчах.

Впрочем, Велько Бирманчевич сейчас волнует болельщиков гораздо больше остальных игроков команды.

Фото: Christian Ã–Rnberg/Global Look Press