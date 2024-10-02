Финский полузащитник Каан Кайринен («Спарта») и сенегальский вингер Абдалла Сима («Брест») забивают два тура ЛЧ подряд. У Симы уже три гола, второй бомбардир турнира сразу за Харри Кейном!

Кайринена называли новым Пирло, но он поник даже в Дании. От топа The Guardian до депрессии

«Спарта» набрала уже четыре очка в двух турах: сначала разбили «РБ Зальцбург» (3:0), а теперь увезли ничью со «Штутгартом» (1:1). В обоих матчах здорово помог 25-летний Кайринен. Интересно, что перед первым туром его не взял никто из 10 тысяч игроков Фэнтези на Спортсе ’’, что говорит об уровне известности футболиста. Но перед вторым туром 27 человек признали ошибку – и Кайринен их не подвел, положив гол со штрафного!

Каан снова привлек внимание футбольной Европы. 10 лет назад о нем много говорили.

● Кайринен дебютировал во взрослом футболе в 15 лет – в 2014 году. Стал вторым самым молодым игроком в истории «Интера» из финского города Турку. Парень подавал большие надежды, привлекая внимание «Тоттенхэма» и «Ювентуса», а The Guardian включил его в топ-50 молодых талантов-2015 . Большинство людей из того списка тоже потерялись, но там также были Мартин Эдегор, Дани Ольмо, Дайо Упамекано, Федерико Вальверде, Мануэль Локателли, Кристиан Пулишич, Рицу Доан и Люка Зидан.

«Левоногий и очень уверенный на мяче, Кайринен исключительно хорошо читает игру, – писал The Guardian. – Он также обладает большим диапазоном передач и может бить с дистанции. Местные журналисты считают его лучшим молодым талантом в финском футболе и ожидают, что он станет глубоким полузащитником в стиле Андреа Пирло. Кайринен проходил просмотр в «Астон Вилле» в 2013 году и «Тоттенхэме» в 2014-м. Похоже, это лишь вопрос времени, когда он присоединится к топ-клубу».

● С топ-клубом не сложилось. В 2016-м перешел в датский «Мидтьюлланд», но за четыре года провел всего 80 минут в главной команде. Чаще ездил по арендам, а в январе 2021-го его за 300 тысяч евро купил норвежский «Лиллестрем». Здесь он наконец-то получил время и через два года отправился в «Спарту» уже за 1,5 млн.

В сборную Каан вызывается с 2019 года – провел 17 матчей.

● Не оправдал надежды из-за давления. Он родился в семье турецкого отца и финской мамы. Папа умер, когда Каану было пять лет, поэтому мама трудилась на нескольких работах, чтобы прокормить троих детей.

Большие надежды, которые в юном возрасте возложили в Финляндии на Каана, оказались для него слишком невыносимыми. Он сильно переживал, что не может прорваться в основу «Мидтьюлланда» и чувствовал себя одиноким в чужой стране. Пережил депрессию с суицидальными мыслями. В какой-то момент сильно увлекся диетой и получил расстройство пищевого поведения, которое отразилось на физической готовности.

К счастью, все это в прошлом. И прямо сейчас финн переживает лучшие времена в карьере.

Сима из чешской ФНЛ добрался до четвертьфинала ЛЕ и «Брайтона» – за год

Дебютировавший в ЛЧ «Брест» пока идет без поражений: 2:1 со «Штурмом» и теперь разнос бедный «РБ Зальцбург» (4:0). В обоих случаях победные голы на счету 23-летнего сенегальского вингера Абдаллы Симы. Он с 2021-го принадлежит «Брайтону», но еще не провел ни одной игры за клуб АПЛ, постоянно разъезжая по арендам: «Сток», «Анже», «Рейнджерс» и теперь «Брест».

Его попадание в «Брайтон» – история! Начинал в любительском сенегальском клубе «Медина», где Симу заприметила академия французского «Эвиана». Несмотря на премиальное название, клуб в 2016 году обанкротился. Абдалла, перейдя во взрослый футбол, по совету агента оказался в «МАС Таборско» из чешской ФНЛ. Второй дивизион там так и называется – Fotbalová národní liga.

Очень быстро Сима приглянулся «Славии» – дважды забил ей в товарняке. Пройдя тест во второй команде (четыре гола в шести матчах), осенью 2020-го поднялся в главную команду.

А чуть больше месяца спустя Сима забил первый гол в профессиональном футболе – и сразу же «Ницце»в Лиге Европы! Тогда сенегалец с пражанами дошел до четвертьфинала, забив четыре гола – досталось «Лестеру» и вновь «Ницце».

В первом же сезоне за «Славию» Сима настрелял 16 голов в 33 матчах во всех турнирах, в том числе забил единственный гол в финале Кубка Чехии. После такого резкого взлета за парнем пришел «Брайтон», который умеет выискивать таланты.

Но пока Сима еще не дорос до АПЛ и ездит по арендам. Отметился 16 голами в «Рейнджерс», теперь пробует себя во Франции, где когда-то начинал заниматься футболом.

За семь игр в «Бресте» Абдалла забил трижды. Все – в Лиге чемпионов.

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Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press ; Gettyimages /Jasmin Walter