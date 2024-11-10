📹Странное поведение игроков «Интер Майами» после гола: Кампана толкнул вратаря на сетку, Суарес что-то выговаривал

Этой ночью в Кубке МЛС случилась главная сенсация: «Атланта Юнайтед» в первом же круге неожиданно выбила чемпиона «Интер Майами» − 3:2. Клуб, в котором играет Алексей Миранчук, был в Восточной конференции только девятым.

Главным героем матча стал 40-летний вратарь «Атланты» Брэд Гьюзан. Американец, который в прошлом играл в АПЛ, 7 раз спас ворота. Он был основным весь сезон и лишь три раза не выходил на поле.

После второго мяча, которым Лионель Месси сравнял счет в матче, произошел странный инцидент. Игроки «Интер Майами» хотели забрать мяч, чтобы побыстрее вернуть его в центр поля. Вот только сделали они это по-хамски.

Леонардо Кампана подбежал сзади к герою матча Гьюзану и толкнул того на сетку. Пока Брэд пытался встать, к нему подбежал сценарий и разыграл пьесу ненависти, явно сопровождавшуюся не самыми приятными словами.

Возможно уругвайца взбесили несколько фактов: американец выручил ворота своей команды после несколько ударов конкретно Суареса, кроме того судья не поставил пенальти, когда Луис рухнул в штрафной без контакта со сторона Гьюзана.

«Атланте» хватило одиннадцати минут, чтобы ответить на поле и выйти в четвертьфинал Кубка МЛС.