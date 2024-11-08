😱 L'Équipe раскрыл подробности голосования на «ЗМ»: судьбу приза могли решить даже два человека

L'Équipe раскрыл подробности голосования на премию «Золотой мяч».

Оказывается, что Родри и Винисиус были предельно близки: испанец заработал 1170 баллов, а бразилец - 1129.

В этом году в голосовании участвовали представители топ-100 стран по рейтингу ФИФА (кроме Сирии). За первое место присуждалось 15 баллов, затем 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1.

41 - именно столько очков стоили Винисиусу «Золотого мяча».

Помимо Родри и Винисиуса, семь игроков попадали на первую строчку: Джуд Беллингем (5), Даниэль Карвахаль (4), Тони Кроос (2), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.

Пять человек не включили Родри даже в топ-10. Винисиуса «прокатили» три раза.

Ни у одного участника голосования не совпал топ-10 и даже топ-5. Англия, Австралия, США, Северная Ирландия, Исландия, Норвегия и Словакия выбрали одинаковый топ-4: Родри, Винисиус, Беллингем и Карвахаль.