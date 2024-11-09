📸 Как же он счастлив! Беллингем забил впервые в сезоне и покорил фанатов своим празднованием

За болезненные поражения «Мадрида» от «Барсы» и «Милана» пришлось отвечать «Осасуне». Винисиус в матче 13-го тура Ла Лиги оформил хет-трик, один гол на свой счет записал Джуд Беллингем.

Для англичанина этот мяч стал первым в сезоне. Праздновал он очень бурно.

Чтобы окончательно покорить фанатов, страстно поцеловал эмблему клуба.

Фанаты в экстазе:

💭 «Вот это страсть! Он влюблен в этот клуб».

💭 «Вот что такое «Мадрид» — всегда бороться и никогда не отступать, независимо от обстоятельств. Страсть, с которой игроки выходят на поле, то, как они отдают все силы ради эмблемы клуба, ради болельщиков — это прекрасно. И Беллингем идеально воплощает этот клубный дух».

💭 «Я его очень люблю, всегда полностью отдается на поле. Он делает все ради этой эмблемы, страсть игроков «Мадрида» мало с чем сравнится».

Победа «сливочных» была омрачена потерями. За тайм «Реал» остался без трех футболистов – Родриго, Милитао и Васкеса. Повреждение Эдера выглядит особенно серьезным.

📸 «Мадрид» за тайм лишился трех игроков. Милитао после травмы плакал и громко кричал – похоже, снова «кресты»

Беллингем троллит самого себя в соцсетях! Иронизирует над безголевой серией и упущенными моментами в игре с «Боруссией»