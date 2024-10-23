Беллингем троллит самого себя в соцсетях! Иронизирует над безголевой серией и упущенными моментами в игре с «Боруссией»

«Мадрид» против дортмундской «Боруссии» выдал классический матч Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу»: за тайм отыгрались с 0:2 до 5:2.

Все же в первой половине встречи «сливочные» здорово потрепали нервы фанатов, пропустив два мяча за четыре минуты. Реализация тоже оставляла желать лучшего – один только Беллингем упустил два стопроцентных момента.

Джуд и сам понимает, что провел не лучший матч. После игры англичанин поиронизировал над собой в соцсетях: «Сила «Бернабеу»!🤯🤍 Завтра меня ждет отработка завершения 🥴🥲».

В комментариях Беллингема поддержал Мбаппе: «Это [голы] придет очень скоро, не переживай 😉».

В этом сезоне Джуд забил лишь однажды – за сборную Англии в матче против Греции. За десять матчей в составе «Мадрида» Беллингему отличиться не удалось.

Когда ждать голов от англичанина? Может, забьет в грядущем класико?

В «Реале» горячо: Беллингем кричал и махал и руками из-за жадности Винисиуса – почему он не отдал пас?