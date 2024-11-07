Болельщики только сейчас узнали об одной впечатляющей технологии. Ее годами используют в ЛЧ, но вы вряд ли про это задумывались

Новый групповой этап Лиги чемпионов достиг экватора и каждая команда провела по четыре матча. У нас уже есть таблица, в которой можно выделить как фаворитов, так и аутсайдеров. К примеру, «Ливерпуль» − единственная команда, взявшая все 12 очков.

Система VAR активно вмешивалась в игру, чтобы принять участие в принятии решений. К примеру, вчера она помогла поставить пенальти в ворота «Астон Виллы», когда защитник Тайрон Мингз зачем-то взял мяч в руки после паса вратаря.

Видеопомощник существует уже несколько сезонов, а вот полуавтоматическое определение офсайда чуть моложе. Однако в матчах Лиги чемпионов задействуют еще одну технологию, о которой многие из вас никогда даже не задумывались. Просто потому, что она не влияет непосредственно на игру, но вы ее можете увидеть как на стадионе, так и у телевизора.

Все клубы, участвующие в ЛЧ, обязаны устанавливать на стадионах светодиодные рекламные табло вдоль кромки поля, по всем четырем углам стадиона. Причем реклама на них автоматически меняется через определенные промежутки времени.

Вы можете не особо обращать внимание на то, какие спонсоры там рекламируются, но практически все эти бренды вы знаете. А вы догадывались о том, что на самом деле режиссер трансляции может управлять тем, что вы видите на рекламном табло?

Вот вам яркий пример. Когда Виктор Дьорекеш забил с пенальти в ворота «Ман Сити», телевизионная камера выхватила за воротами рекламу Qatar Airways.

Однако когда показали повтор, то там уже был FedEx. Это означает, что для тех, кто был на стадионе, реклама была не той, которую видели телезрители.

Причина, по данным The Sun, заключается в соблюдении местных правил размещения рекламы, а также в демонстрации брендов на глобальном канале. А эта технология называется виртуальная замена табло.

«Такой подход обеспечивает соответствие местным рекламным правилам, сохраняя при этом видимость спонсоров в глобальной трансляции».

Стоит оговориться, что ее используют не везде, а только на отдельных рынках. К примеру, в Великобритании. Теперь вы знаете, что на рекламных табло в реальности и на том, что вам показывает режиссер трансляции матча, могут быть разные бренды.