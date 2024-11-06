📸Игрок «Виллы» перепутал вид спорта и привез глупейший пенальти. Это точно топ-уровень и матч ЛЧ?

Очередной день в Лиге чемпионов принес самый странный пенальти, который вы когда-либо увидите в жизни.

Шел второй тайм матча между «Брюгге» и «Астон Виллой», когда гости получили право на удар от ворот. Эмилиано Мартинес установил мяч, отпасовал его на защитника Тайрона Мингза, а тот зачем-то взял его в руку и вернул обратно. Игроки бельгийского клуба сразу побежал к арбитру, который указал на точку.

Причем и англичанин, и аргентинец не могли понять, что не так и почему судья указал на «точку». Ханс Ванакен, кстати, забил и вывел «Брюгге» вперед.

Реакция главного тренера «Виллы» Унаи Эмери в комментариях не нуждается.

Удивительно, что футболисты настолько не знают правила. Тем более, что не так давно, в апреле этого года, аналогичный момент был в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Арсенал» играл с «Баварией», судья дал свисток о возобновлении игры, Давид Райя отпасовал Габриэлю, который просто остановил мяч рукой.

Арбитр из Швеции Гленн Нюберг пенальти не дал, объяснив это тем, что это слишком детская ошибка и такой одиннадцатиметровый в 1/4 финала еврокубка он не поставит.

Ровно месяц назад один из матчей Второй Бундеслиги между «Магдебургом» и «Гройтер Фюртом» подарил похожие эпизоды . Причем игроки допускали одну и ту же ошибку дважды (!!) в течение игры. В первом случае игрок взял мяч в руки после передачи вратаря, во втором подумал, что судья дал свисток.