В «Барсе» сурово наказывают за опоздания: штрафы при Хави, вылет из состава при Флике

Полузащитник «Барселоны» Педри на телешоу рассказал про внутреннюю кухню «Барселоны». Одна из самых интересных историй – про то, как отличаются наказания у Хави и Ханси Флика.

При Хави платили тысячу евро за минутное опоздание. Каждая последующая минута задержки удваивала штраф. Если мы правильно поняли Педри, 10-минутное опоздание стоило полмиллиона евро. Для того же Педри это трехнедельная зарплата до вычета налогов (по данным сайта Capology).

Ханси Флик ликвидировал эту систему штрафов, введенную Хави. И придумал другое наказание: опоздавший или теряет место в составе на ближайший матч, или вообще выпадает из заявки. Наказание кажется не слишком страшным, но так можно потерять и место в составе, и премиальные с бонусами.

А как в других клубах: в «Сити» опоздваший оплачивает ужин всей команде, в «Ливерпуле» Клоппа попадал под суд

● «Барселона» Гвардиолы. Пеп ввел строгую систему уже в «Барсе Б»: штрафовали за опоздания, удаления и нарушение режима (если не ложились спать в 23:00). Ее он перенес и в основу.

● «Манчестер Сити». В 2018-м писали, что Пеп ввел в «Ман Сити» такую же систему штрафов с фиксированной суммой – до него платили процент от зарплаты. Если верить Кайлу Уокеру, сейчас наказание поменялось: приходишь на командную встречу на 10 минут позже – оплачиваешь ужин на всю основу.

● «Боруссия Дортмунд». В клубе до сих пор действует система наказаний, введенная Юргеном Клоппом в 2009-м: 100 евро за каждую минуту опоздания. За несвоевременные прибытие на игру и клубное мероприятие наказывали на пять и три тысячи евро соответственно. Подобные наказания были и за использование телефона во время обеда, отказ болельщику в просьбе об автографе и неправильную экипировку.

● «Ливерпуль». Тут Клопп изобрел необычный подход: дежурный суд из игроков (обычно председателем был Джеймс Милнер) наказывал провинившихся с помощью специального колеса-барабана, на котором были и двойной штраф, и командный ужин, и фанты, и другие наказания. Милнер как-то вспоминал, что однажды Роберто Фирмино пришлось кидать теннисный мяч в валик для упражнений, стоя на резиновом мяче: бразилец попал и избежал штрафа.

● «Реал». Подробности о системе штрафов в «Мадриде» всплыли в 2019-м. Правила такие: приезжать нужно минимум за 45 минут до начала тренировки. А дальше начинаются штрафы: опоздание на 5 минут стоит 250 евро, 15 минут – 500 евро, больше 15 минут – 1000 евро. Если игрок вдруг пропускает занятие без уважительной причины – придется заплатить 3000 евро.

Отдельный пункт – обязательное еженедельное взвешивание, пропуск которого оценили в 250 евро. А если после этого оказывалось, что игрок еще и поднабрал вес, то штраф увеличивался до 1000 евро.

● «Челси». При Фрэнке Лэмпарде все было максимально сурово. За опоздание к началу тренировки сразу штрафовали на 20 тысяч фунтов. Если игрок не пришел на командное собрание вовремя, то должен был платить по 500 фунтов за каждую пропущенную минуту. Если игрок вдруг не сообщал о проблемах со здоровьем вовремя, – за полтора часа до тренировки – то платил 10 тысяч фунтов.

● Сборная России. В 2019-м телеграм-канал «Мутко против» рассказал о штрафах для игроков сборной России при Станиславе Черчесове. За опоздание на тренировку, сбор или товарищеский (контрольный?) матч игрока наказывали на 500 евро, за пропуск – на 750. Если игрок невовремя приходил на официальное мероприятие, то платил уже 1000 евро. Отказ выполнять требования тренера оборачивался штрафом в 1500 евро.

● «Астон Вилла». Листок со списком штрафов попал в сеть, когда тренером был Стивен Джеррард. Из интересного: 500 фунтов за опоздание на тренировку и 200 фунтов за каждую минуту опоздания при выходе на поле. За красную карточку – командный ужин. За оставленный где-то на базе или стадионе снюс – 200 фунтов.

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Система штрафов отличается от клуба к клубу и от тренера к тренеру. Например, в «Ливерпуле» при Арне Слоте система тоже изменилась. Работавшие с ним в «Фейеноорде» футболисты рассказывают, что он предпочитает решать проблемы с дисциплиной, не афишируя их. Есть фиксированные штрафы, но в исключительных случаях тренер может проявить воображение и заменить штраф на тот же командный ужин.

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Фото: Arne Dedert/dpa, Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Lars Baron, Alexander Hassenstein/Bongarts, Michael Steele