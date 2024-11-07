Французы включили клуб РПЛ в топ-10 команд с самой красивой формой😍 Угадайте, кто покорил модный олимп?

Французское издание Degaine обратило внимание на не самые известные европейские чемпионаты, чтобы сделать стильные открытия. Французы исследовали Серию С, чемпионаты Дании, Швейцарии и России, выделив самые красивые комплекты форм.

Среди отмеченных клубов и «Акрон» из Тольятти.

«Акрон» в этом сезоне играет в Российской Премьер-лиге. По этому случаю команда порадовала болельщиков стильной формой, разработанной Jögel . Дизайн вдохновлен индустриальным духом Тольятти, его бесконечной энергией.

Вот какие клубы еще выделили французы:

«Модена» (Серия В, Италия)

New Balance проделал отличную работу для итальянского клуба.

«Эшторил-Прая» (Примейра-лига, Португалия)

Скромный португальский клуб может гордиться своей домашней формой, разработанной Kappa.

«Базель» (Швейцарская Суперлига)

Спортивный бренд Macron проявил креатив при создании домашней формы «Базеля».

«Триестина» (Серия С, Италия)

Классический стиль от Kappa можно отметить в выездной форме клуба из Триеста - итальянский класс.

«Гамбург» (Вторая Бундеслига, Германия)

Adidas вернул в моду полосатую футболку одного из старейших клубов Германии.

«Динамо Загреб» (Первая лига, Хорватия)

Еще одна работа бренда Macron - третья форма столичной команды получилась очень удачной.

«Брондбю» (Суперлига Дании)

По случаю шестидесятилетия клуба датский производитель экипировки Нummel создал великолепную форму в духе очень старой школы.

«Юнион Сент-Жиллуаз» (Про-лига, Бельгия)

Просто, эффектно и, что еще важнее, для благого дела: Nike разработал форму третью бельгийскому клубу для поддержки борьбы с бездомностью.

«Шеффилд Юнайтед» (Чемпионшип, Англия)

С Errea, клуб, недавно вылетевший в Чемпионшип, представил третью форму, вдохновленную архитектурой Шеффилдского собора.