«Бекхэм, это ты?» Кунде получил от Adidas новые бутсы и у них особенная история

Если за пределами «Барселоны» лучший друг у Ламина Ямаля − Нико Уильямс, которого он все лето обрабатывал на предмет трансфера, то в команде вундеркинд сблизился с Жюлем Кунде. Они нередко мелькают на совместных фотографиях, а сегодня форвард показал новые бутсы товарища.

«Дэвид Бекхэм, это ты?» − сопроводил видео таким комментарием Ламин. А Кунде подыграл ему: встал и скопировал подготовку Бекхэма к выполнению стандарта.

На самом деле оба не просто так вспомнили Дэвида Бекхэма, так как эти бутсы немецкий производитель спорттоваров создал в коллаборации с англичанином. Они получили название Predator 24 David Beckham.

В похожих бутсах сам Бекс играл в 2005 году и вот теперь в них вдохнули новую жизнь.

Более классическими считаются «предаторы» с красным язычком, но сейчас решили отойти от такого варианта.

С 2002 года, когда они впервые появились в продаже, бутсы претерпели несколько изменений. И в последний раз, в 2017 году, их меняли в рамках сотрудничества все с тем же Дэвидом Бекхэмом. Было бы странном, если бы с кем-то другим, ведь именно он стал амбассадором этой пары.

Теперь очередная реинкарнация Adidas Predator попала в руки Жюля Кунде. Посмотрим, помогут ли эти бутсы стать лучше на поле.

Больше почитать про Predator 24 David Beckham и кастомные бутсы Ламина Ямаля можно по ссылкам: