«Он жертвует яйцами ради мяча, но Мбаппе в 12 раз оказался в офсайде» 🤣Фанаты «Реала» оценили самоотверженность Рюдигера

«Реал Мадрид» не сыграет в эти выходные с «Валенсией», но это не повод расслабляться. Команда Карло Анчелотти активно готовится к встрече с «Миланом» в Лиге чемпионов, которая состоится в 5 ноября.

Футболистов «Реала» точно нельзя заподозрить в том, что они недостаточно выкладываются на тренировках…вы только посмотрите на Антонио Рюдигера – немец готов сесть на шпагат, чтобы не проиграть в тренировочном матче.

Болельщики «Реала» в социальной сети «Х» не могли не отметить самоотверженности центрального защитника:

💬«Он жертвует своими яйцами ради мяча, но Мбаппе в 12 раз оказался в офсайде».

💬«Вот это самоотдача, которая мне необходима в жизни».

💬«Самый веселый игрок всех времен – и он даже не старается».

💬«Что делает Рюдигер?».

💬«С этим чуваком лучше не иметь проблем».

💬«Рюдигер просто сумасшедший».