4:0 «Ливерпуля» против «Байера» – за полчаса! Хет-трик Диаса с ноу-луком в стиле Фирмино

Казалось бы, причем тут «Спартак»?

«Ливерпуль» разгромил «Байер» за последние полчаса матча! Забивать начали только на 61-й минуте, успели собрать аж 4:0.

В первую очередь заслуга Луиса Диаса, он забил даже не глядя на ворота.

Разгром «Байера» – как он сложился?

Команда Хаби Алонсо держалась час, а потом резко рассыпалась. На 61-й минуте Диас получил идеальную передачу от Кертиса Джонса и мастерски перебросил Лукаша Градецкого после выхода один на один.

Уже через пару минут «Ливерпуль» удвоил: Мо Салах навесил на дальнюю, а Коди Гакпо занес мяч в прыжке. Сначала свистнули офсайд, но после ВАР подтвердили гол и 2:0.

Ближе к концу «Ливерпуль» довел до разгрома. Салах вновь отдал голевую, а Диас выиграл борьбу с заваливавшимся Йонасом Хофманном и вторым касанием закатил. На 92-й колумбиец совсем разошелся и забил ноу-луком – после рикошета от ноги защитника Пьеро Инкапиэ.

Можно и не смотреть на ворота, когда забиваешь – в стиле Роберто Фирмино .

Стиль.

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В итогах – много приятного для «Ливерпуля». «Было важно открыть счет. Второй, третий и четвертый голы дались легко», – отметил Гакпо.

● У Диаса первый хет-трик для «Ливерпуля» на «Энфилде» в еврокубках с декабря 2017-го, когда Филипе Коутиньо разбирал «Спартак» (7:0). Сам колумбиец до этого в ЛЧ не забивал больше одного за матч и больше двух за сезон.

● «Ливерпуль» выиграл 11 из 12 последних матчей, ничья была лишь с «Арсеналом» в девятом туре АПЛ.

● Команда лидирует в АПЛ и промежуточно – в ЛЧ. В огромной таблице Лиги чемпионов ливерпульцев можно максимум догнать, в среду постарается «Астон Вилла».

Дальше команда Арне Слота примет крепкую «Астон Виллу», встретится с «Саутгемптоном» в АПЛ и сразится с «Реалом» в следующем туре ЛЧ – календарь не из легких.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine