Восходящая звезда «Баварии» и будущая «Мисс Вселенная»: футболисту удалось покорить одну из самых красивых девушек в мире😍

Звезда мюнхенской «Баварии» Матис Тель встречается с претенденткой на звание «Мисс Вселенная» Индирой Ампиот.

19-летний француз сыграл 76 матчей и забил 16 мячей за немецкий клуб с тех пор, как в 2022 году в возрасте 17 лет переехал из Ренна в Баварию.

А по данным BILD, Тель познакомился с Индирой Ампиот во Франции. Тель и Ампиот регулярно обмениваются нежными сообщениями в социальных сетях.

Ампиот стала Мисс Франция 2023 и будет представлять свою ​​страну на конкурсе Мисс Вселенная 16 ноября — в конкурсе принимают участие 130 красавиц со всего мира, но нам кажется, что у Индиры есть все шансы на успех.