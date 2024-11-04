«Нойер сейчас не Нойер». Кажется, «Бавария» засомневалась в легенде

Уже ищут преемника.

Мануэль Нойер не так уж хорош на старте сезона. Руководство «Баварии» даже задумалось, стоит ли продлевать контракт с ветераном.

Нойер привозит в ЛЧ и не тащит в чемпионате

«Бавария» отложила вопрос о продлении контракта с 38-летним Нойером, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Михеля Шреера. Изначально мюнхенцы планировали все решить до конца 2024-го, но теперь «Бавария» хочет понаблюдать за развитием событий в ближайшие месяцы, чтобы определиться с будущим вратаря.

Видимо, повлияла нестабильность Нойера в начале сезона. Bild посчитал процент сэйвов за всю карьеру – и в этом Ману отбивает только 53% ударов. Сейчас явный кризис, на пике в сезоне-2013/14 Нойер тащил больше 80%.

Еще Ману ошибается в Лиге чемпионов. Вратарь жутко привез в матче с «Астон Виллой» – из-за него случилось первое поражение «Баварии» Венсана Компани. Нойер далеко вышел из ворот, и его наказал Джон Дуран.

Нойер списал привоз на стиль команды: «Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры. Нападающий сыграл хорошо. Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то после этого гола».

С «Барселоной» (1:4) у немца вообще ни одного сэйва. Нойер даже спровоцировал критику от легенды «Баварии» Лотара Маттеуса.

«Я не хочу обидеть Мануэля, но сейчас он не опора команды, как раньше. Мануэль Нойер сейчас не Мануэль Нойер. Его игра в воротах изменилась. Раньше он предугадывал каждую ситуацию, видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым пасом. Сейчас он не дает надежности обороне. Это подтверждают показатели в Бундеслиге.

Надеюсь, он скоро заиграет как раньше, уверенно. В прошлом он отразил бы 1-2 из четырех голевых ударов «Барселоны». Второй гол «Барселоны» – хороший пример: Мануэль колебался, затем вышел с линии и не смог ничего сделать», – сказал Маттеус.

Боссы защищают Нойера. Сам хочет остаться – из-за детской любви к футболу

Венсан Компани поддерживает вратаря-ровесника. «Когда мы проигрываем, то делаем это все вместе. Это касается не только Ману, а всей команды и тренеров. Это важно. Если Ману изменит свою игру, то только для того, чтобы стать еще лучше. Критика – это часть футбола», – реплика тренера после разгрома от «Барсы».

Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге тоже высказался деликатно: «Не знаю, будем ли мы продлевать контракт с Ману, но все в клубе знают, насколько он важен для «Баварии».

Нойер тоже связывает будущее с «Баварией» – летом 2025-го рассчитывает на новый контракт. Он обожает футбол даже в 38, писал об этом после ухода из сборной Германии:

«Теперь я сосредоточусь на «Баварии» – команду надо вернуть на законное место. В 38 лет у меня все еще детская любовь к футболу. Если я вижу, что мяч просто лежит на траве в 20 метрах от меня, я обязательно подбегу и что-нибудь сделаю. Понабиваю, пну, ударю головой... что угодно. Не могу оставить его просто лежать. Это преступление против футбола.

Тренеры смеются, потому что я выгляжу в такие моменты как ребенок, который только-только познакомился с игрой. Но для меня это всегда было так. В день, когда я больше не захожу бежать к мячу, я пойму, что пора заканчивать».

Но вратаря все равно ищут. Кто будет преемником Нойера?

О замене капитана в «Баварии» все-таки думают. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, преемником Нойера по-прежнему считают Александра Нюбеля. Сейчас 28-летний вратарь в аренде в «Штутгарте» до 2026 года.

Sport уверяет, что «Бавария» еще рассматривает Диогу Кошту – трансфер вратаря «Порту» может обойтись в 100 млн евро. «Барса» тоже претендует на португальца, но осуществить сделку будет непросто.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung озвучила еще несколько имен: «Бавария» следит за Грегорем Кобелем из «Дортмунда», Бартом Вербрюггеном из «Брайтона» и Майком Меньяном из «Милана». Француз – предпочтительный вариант, если «Бавария» решится на дорогой трансфер.

«Я по-детски люблю футбол. Да, в 38 лет». Прощальное письмо Мануэля Нойера

Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Valerio Pennicino, Octavio Passos