😨 Не верите в уход Винисиуса? Зря. Сегодня об этом написала даже Marca... 😱

Marca подтверждает, что Винисиус может покинуть мадридский «Реал».

Сроки не уточняются, но официальные лица «Реала» уже запланировали срочную встречу с представителями бразильца, чтобы обсудить его будущее.

Также известно, что игроком интересуются два клуба - «Челси» и «ПСЖ». Они активно следят за ситуацией и готовы вступить в переговоры.

Вчера газета написала, что неудача Винисиуса в гонке за «Золотой мяч» стала тяжелой новостью для игрока. Карло Анчелотти был одним из людей, пытавшихся помочь бразильцу преодолеть сложную ситуацию.

Marca уточняет, что «Реал» и Винисиус больше «не верят» в «Золотой мяч» и не понимают, что нужно сделать бразильцу, чтобы выиграть индивидуальный трофей. Это одна из причин, по которой нападающий разочарован своим нынешним положением.

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