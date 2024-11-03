🧨 Винисиус отказался продлевать контракт с «Реалом». В Саудовской Аравии готовят предложение

Relevo пишет, что Винисиус отказался от возможности продлить действующий контракт с мадридским «Реалом».

Также информацию подтверждает Fichajes, добавляя, что бразилец может покинуть клуб.

Эта новость привлекла интерес к Винисиусу со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Бразилец рассматривает вариант с переходом в Саудовскую Аравию. Ожидается, что главным претендентом на игрока станет «Аль-Хилаль». Трансфер может состояться в 2026 году, а сумма контракта будет одним из крупнейших в мире.

Реакция фанатов.

💭 «Никому не нужен этот высокомерный ####. Пусть подписывает контракт».

💭 «Посмотрите, как футбольные фанаты сходят с ума от этой новости. Но он, очевидно, ищет лучшую зарплату. И они ее дадут».

💭 «Вот бы его в «Челси».

💭 «Может в «Юнайтед»?

Отпускаем?