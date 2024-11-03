🔥 В Испании пишут, что «Реал» всерьез нацелился на Холанда. Перес предложит за него €200 млн 😱. Но при одном условии

Издание Fichajes сообщает, что «Реал Мадрид» готов предложить 200 миллионов евро за Эрлинга Холанда.

Испанцы сделают предложение «Манчестер Сити», если Флорентино Перес решит искать замену Винисиусу или Родриго.

В первом случае, вероятно, Мбаппе переместится на левый фланг, из-за чего в «Мадриде» появится место для топ-игрока на позиции форварда. Если уйдет Родриго, то на правом фланге будет чаще появляться Винисиус, тогда как Килиан займет, опять же, левый край атаки.

Удивительно, но фанаты «Реала» не оценили этот план.

💭 «Один переоцененный игрок вместо другого».

💭 «Это не то, что нужно «Реалу».

💭 «А ведь кто-то из них точно уйдет».

💭 «Эта сделка потрясла бы мир».

💭 «Поверьте мне, это плохая идея».