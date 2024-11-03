«Аталанта» уничтожила «Наполи». Конте уверен: его команда просто слабее

Может, и правда так?

«Наполи» Антонио Конте неожиданно сгорел «Аталанте» – 0:3. Постаралась связка Де Кетеларе-Лукман.

Конте не паникует из-за разгрома – ведь «Аталанта» сильнее

2:0 благодаря главным героям сложились за первые полчаса. Сначала мяч рикошетом от Де Кетеларе отскочил к Лукману – и нападающий прошил Алекса Мерета с острого угла. Эта же связка сотворила и второй мяч. Бельгиец протащил мяч по правому флангу, перевел в центр – а Лукман попал с дальней дистанции.

В концовке еще сверкнул вышедший на замену Матео Ретеги – 3:0, так же больно «Наполи» Конте было только в первом туре с «Вероной». Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку промолчали – такого мало кто ожидал, даже против топовой «Аталанты».

Отдельное внимание – словам Конте после матча. Он был предельно откровенен:

«Я должен быть честным. Думаю, наша игра получилась хорошей. Конечно, есть ситуации, которые сыграли решающую роль в голах, где мы можем действовать лучше. Но я не могу упрекнуть команду за голод и настрой. Мы видели статистику, в целом она очень сбалансированная. Мы много прессинговали, и на это уходило прилично энергии, так что большего я и не мог ожидать.

Нам противостояла команда, которая, на мой взгляд, сильнее нас на данный момент. Я сказал об этом на пресс-конференции не для того, чтобы выгородить себя, а потому что «Аталанта» регулярно участвует в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне они выиграли Лигу Европы, победив «Байер». У них есть глубина состава, которая должна пугать всех.

Давайте не будем забывать, что «Аталанта» в прошлом сезоне попала в Лигу чемпионов, а мы заняли 10-е место. У них старый тренер – я имею в виду, что он работает долго с клубом, а не то, что ему много лет. Проиграть «Аталанте» не стыдно, для нас они – ориентир, на который мы должны равняться и работать».

У «Аталанты» безумные 18:2 в пяти матчах. Но лидирует все равно «Наполи»

Обе команды – в бешеной форме.

● «Аталанта» выиграла пять матчей подряд с общим счетом 18:2. С разгромами «Дженоа» (5:1), «Вероны» (6:1) и теперь «Наполи».

● До «Аталанты» «Наполи» пропустил один гол за два месяца. «Комо» в начале октября получил от лидера 3:1.

● «Наполи» проиграл впервые за 10 матчей. Еще прервалась 6-матчевая серия из побед.

Команда Антонио Конте сохранила первое место в таблице, но «Аталанта» подобралась на расстояние одной победы. А «Интер», если в этом туре обыграет «Венецию», приблизится к неаполитанцам вплотную.

10 ноября ждем битву «Наполи» с «Интером» – интрига в Серии А выкручена на максимум.

Фото: Gettyimages /Francesco Pecoraro; Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press