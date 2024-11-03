Марсело выгнали из родного «Флуминенсе». Поссорился с тренером перед выходом на замену

А ведь в его честь назвали стадион.

Неожиданная новость из Бразилии: «Флуминенсе» объявил, что расторг контракт с Марсело. Бывший защитник «Реала» теперь без клуба – и все из-за ссоры с тренером Мано Менезесом.

В чем суть ссоры? Повздорили перед заменой на 90-й минуте

Перепалка случилась в конце матча против «Гремио» – Марсело готовился к выходу на замену. К нему подошел Менезес, положил руку на плечо и начал что-то объяснять.

В ответ футболист только покачал головой и что-то сказал в ответ.

После этого тренер раздраженно отправил Марсело назад на скамейку – вместо пятикратного победителя Лиги чемпионов появился другой игрок, а «Флу» упустил победу на девятой добавленной минуте – закончили 2:2. Сам Марсело с недоумевающим видом ушел на скамейку и надел манишку.

«Я хотел выпустить Марсело, но услышал кое-что, что заставило меня передумать», – объяснил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Бразильское издание Trivela пишет, что Марсело попросил тренера «не трогать его» и «ничего ему не говорить», а Globo считает, что Мано Менезесу не понравилось, что игрок критично высказался о ком-то из одноклубников. Все это лишь слухи – и клуб, и участники конфликта никак не комментировали сказанное на бровке.

Кто такой Мано Менезес? Тренер, при котором Бразилия установила антирекорд

Возможно, вы помните тренера, который поссорился с Марсело. Мано Менезес возглавил сборную Бразилии после ЧМ-2010, но продержался чуть больше двух лет. За это время команда вылетела в четвертьфинале Копы и опустилась на рекордно низкое 14-е место в рейтинге ФИФА.

Из положительного был финал Олимпиады в Лондоне, но его проиграли Мексике. Так что это тоже считается провалом, потому что бразильцы привезли на турнир очень сильную по именам команду с Неймаром, Алешандре Пато, Тиаго Силвой, Халком и Марсело. Неудивительно, что Мано Менезеса в итоге заменили на Луиса Фелипе Сколари.

За 12 лет между сборной и «Флуминенсе» Менезес поработал почти во всех больших бразильских клубах (дважды «Коринтианс», дважды «Крузейро», «Фламенго», «Палмейрас» и «Интернасьонал»), съездил в Китай и «Аль-Наср». С титулами, правда, в этот период все скромно: два Кубка Бразилии и два чемпионства штата Минас-Жераис с «Крузейро».

Во «Флуминенсе» Менезес попал как замена чрезвычайно успешному Фернандо Динизу – специалист совмещал работу в клубе с постом временщика в сборной Бразилии, но в итоге не получилось ни там, ни там. Впрочем, Мано тоже справляется так себе – из 25 матчей у руля выиграл всего 11, клуб сейчас идет в середине таблицы бразильской Серии А.

Так что ссора между Менезесом и Марсело – еще и отражение проблем внутри команды.

Как дела у Марсело? В сентябре «Флу» назвал в его честь стадион

Марсело вернулся в родной «Флуминенсе» после недолгого периода в «Олимпиакосе». В клубе очень радовались возвращению одного из самых известных воспитанников. Марсело был важным игроком в победном Кубке Либертадорес-2023, но в остальное время чаще выходил на замену.

При этом все во «Флу» отмечали, что бывший капитан «Реала» – ключевой человек в раздевалке. Даже когда травмирован. Хотя как раз травм со временем становилось все больше. Из-за них Марсело пропустил почти все лето. Да и в последних матчах чаще выходил только на концовку – даже в моменты кризиса.

В сентябре «Флуминенсе» сделал красивый жест и увековечил имя Марсело – в честь воспитанника назвали один из стадионов академии, на которых бразильский левый защитник начинал карьеру. Поэтому сейчас клуб в очень неудобном положении: получается, они сделали для легендарного футболиста все, а он так некрасиво заканчивает карьеру.

Мнения болельщиков «Флу» разделились. Кто-то считает, что Марсело заслужил исключение из команды – такое отношение не должно поощряться даже от звездного ветерана. Кто-то защищает Марсело. Есть и те, кто считает, что у игрока на руках просто есть хорошие предложения из США или Саудовской Аравии.

Может, Марсело и вовсе завершит карьеру.

Фото: Gettyimages.ru /Wagner Meier, Lucas Figueiredo; East News /ANTONIO SCORZA / AFP