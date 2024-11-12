Второму чемпионству «Локомотива» – 20 лет! Вспомните всех игроков Семина в том сезоне?
12 ноября 2004 года «Локомотив» в Ярославле обыграл «Шинник» (2:0) и во второй раз в истории стал чемпионом России.
А вспомните всех, кого Юрий Семин выпускал на поле в РФПЛ-2004? Проверяем!
Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!
Твой вклад в общую победу равен нулю
Тяжелее всего вспоминал: Обиору, Жорже Вагнера, Леандро и вишенка на торте - Йовановича.
Серб вроде был в аренде, помню новости про это. Бразильцы вообще ничего не показали толком, хотя игровое время им давали. Жорже Вагнер по возвращении в Бразилию хорошо и долго там играл, кстати.
Обиору помню по его единственному голу Алании на выезде в том году. И он еще там в одном моменте ногой в лицо их вратаря попал.
Нигматуллин вышел во втором тайме матча с Ротором на выезде, когда было 2:2. Овчинников тогда от Есипова две плюхи со штрафных пропустил, и Юрий Палыч его снял с игры. Но это не повлияло, что он весь чемпионат потом отыграл.
Как мог забыть Нижегородова и Лиму 🙄
А вот Йовановичей, Вагнера и Леандро не помню уже совершенно...
Учитывая что мне было 10 лет и я не болельщик локомотива , считаю результат супер
Не назвал Чеснаускиса и Жорже Вагнера , остальных залетных персонажей как то вспомнил
Мог бы вспомнить Нижегородова (перебрал всех остальных защитников тех лет, но не его) и Паркса.
Но Леандро, Жорже Вагнер, Йованович и Чеснаускис - это было сложно.
гол забил конечно же Хохлов или Паркс