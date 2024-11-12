Второму чемпионству «Локомотива» – 20 лет! Вспомните всех игроков Семина в том сезоне?

12 ноября 2004 года «Локомотив» в Ярославле обыграл «Шинник» (2:0) и во второй раз в истории стал чемпионом России.

А вспомните всех, кого Юрий Семин выпускал на поле в РФПЛ-2004? Проверяем!

Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!