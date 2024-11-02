🤓 Польский журналист объяснил, почему поставил на первое место в голосовании на «Золотой мяч» Родри, а не Винисиуса

«Золотой мяч» достался Родри, а полемика не утихает. Свой выбор объяснил и польский журналист, поставивший на первое место испанца.

«Я выбрал Родри из-за его класса и честной игры. У него нет социальных сетей, он окончил колледж, и он очень скромный.

Родри лучше всего оценить, наблюдая за ним в течение всех 90 минут. В наше время молодые люди смотрят только основные моменты, где могут полюбоваться лишь яркими действиями Винисиуса», - объяснил Мацей Ивански.

😳 «У него нет класса. Отвратительное неуважение». Ну вот, даже Невилл прошелся по Винисиусу

Скоулз поспорил с фанатом, считающим, что Родри не достоин «Золотого мяча». Послушал 2 минуты и жестко поставил на место одной фразой 👊😤