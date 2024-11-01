Скоулз поспорил с фанатом, считающим, что Родри не достоин «Золотого мяча». Послушал 2 минуты и жестко поставил на место одной фразой 👊😤

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вступил в обсуждение итогов вручения «Золотого мяча».

Шотландец посетил шоу Fan debate, на котором у зрителей есть возможность обсудить футбол с самими футболистами.

Один из них уверенно заявил: «Родри не лучше Винисиуса. Я вообще думаю, что есть много футболистов, которые больше достойны награды».

Пол ответил: «Родри лучше как футболист, чем Винисиус. Он отличный игрок».

Фанат парировал: «Ламин Ямаль - отличный футболист. Коул Палмер. А Родри... прекрасен, но не эффектен. Он не приводит стадион в шок. Думаю, есть 10-15 игроков, которые будут лучше Родри».

Скоулз добавил: «Я думаю, что он именно так он и делает, но это понимают лишь люди, разбирающиеся в футболе . Это футбол Гвардиолы. Это то, что делал Бускетс - превращал команду в бриллиант».

Кто прав?