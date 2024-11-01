😳 «У него нет класса. Отвратительное неуважение». Ну вот, даже Невилл прошелся по Винисиусу 🫣
«Золотой мяч» - 2024 стал настолько популярной темой, что страсти не утихают уже несколько дней.
В полемику вступил даже легенда АПЛ Гари Невилл, известный своей любовью к позиции «сильного».
«У Винисиуса нет класса. Я в восторге от того, что Родри выиграл «Золотой мяч». Он достался игроку, который последовательно вносит вклад в успех команды - от недели к неделе. Родри - суперский игрок. Он выиграл Евро и шикарно проявил себя в «Сити».
Я прекрасно понимаю эмоции фанатов «Мадрида» и бразильцев, ведь их суперталант проиграл. Но он проявил неуважение к Родри. Это просто отвратительно.
Винисиус - невероятный талант. Он когда-нибудь выиграет свой «Золотой мяч», но так вести себя нельзя», - заявил Невилл.
И что там , классом Месси который пропускал эту церемонию ? А Роналду ? Или только к Винисиусу это относится ?
Вопрос , почему у всех так бомбануло от того что не приехал Винисиус , если он был не первый в истории кто так делал ?
Почему только пропуск Винисиуса всех поставил на уши ?