Из-за него Слуцкий не стал чемпионом: У Лэй сделал 44 гола за сезон в «Порте». Затмил Оскара

34 мяча за 30 туров.

«Шанхай Шеньхуа» в последнем туре надеялся на осечку «Шанхай Порта», но чемпионы победили 5:0 и защитили титул. В четырех из пяти голов поучаствовал вингер У Лэй – у него 2+2. Единственный мяч без него Оскар закатил с пенальти.

Вот как легко «Порт» разнес, когда нужно было просто выиграть, что сделать последний шаг к титулу.

У Лэй разорвал лигу: 34+10 в 30 турах. Супербомбардир

«Порт» забил намного больше всех в чемпионате – 96 голов (у «Шеньхуа» – 73). Главная заслуга у четырех игроков: Оскар забил 14 мячей и отдал 20 голевых (лучший ассистент лиги), у еще одного бразильца Густаво – 20+5, у аргентинца Матиаса Варгаса – 12+11, но ярче всех китаец У Лэй – 34+10.

То есть он забил больше трети всех голов команды и поучаствовал почти в половине голевых атак. На уровне лиги контраст тоже солидный: у У Лэя на 13 мячей больше второго бомбардира и на 10 результативных действий больше второго по сумме результативных действий (это Оскар с 14+20).

Три бразильца – Леонардо, Густаво и Андре Луис из «Шеньхуа» – далеко позади.

При этом У Лэй вообще не бьет пенальти. Для сравнения: у Оскара с 11-метровых шесть голов, почти половина.

Легенда «Порта», играл в Ла Лиге, но лучший сезон выдал сейчас – в 32. Его называют китайским Марадоной

У Лэй – один из лучших китайских игроков всех времен. Вот доказательства.

● Лучший бомбардир в истории чемпионата Китая. Transfermarkt насчитал 163 гола.

● Лучший бомбардир в истории «Шанхай Порта» : 187+92 в 301 матче.

● Обладатель «Золотой бутсы» Суперлиги в 2018-м (27 голов, тогда же его признали игроком года) и 2024-м. Лучший китайский бомбардир лиги (вручают отдельную награду) с 2013-го по 2018-й и в 2023-2024-м. И то перерыв лишь из-за отъезда У Лэя в Ла Лигу (2019-2022).

● В 2019-м китайский Марадона, как его называют в стране, перешел в «Эспаньол». Тогда стал единственным из Китая в топ-5 европейских лиг. Спровоцировал сумасшествие: всего за 1,5 млн евро каталонский клуб получил крупный медиаактив. Его презентацию посмотрели 350 миллионов китайцев, за первым матчем смотрели 40 млн, первый гол в интернете искали 11 млн раз.

«Теперь матчи «Эспаньола» в Китае смотрят лучше, чем матчи «Реала» и «Барселоны» – разница большая» , – рассказывал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он неоднократно называл азиатский рынок одним из важнейших, а тут такой подарок от «Эспаньола», которым владеет китайская компания Rastar (президента клуба – Чен Яншен).

Кстати, первый гол в еврокубках У Лэй забил ЦСКА – Игорю Акинфееву. Этот мяч в принципе стал первым для игроков из Китая в еврокубках. Как только вернулись в московский отель, команду встретила полностью китайская группа болельщиков, а на трибунах были китайские флаги.

Хотя глобально перенести результативность в Испанию не удалось: 16+6 в 126 матчах. В сезоне-2021/22 У Лэй провел всего 459 минут в Ла Лиге и забил один мяч – после он за такие же 1,5 млн вернулся в Шанхай.

● У Лэй в «Порте» с самого основания. В 2005-м бывший футболист Сюй Генбао создал футбольную академию: У Лэй был одним из лучших в ней. Постепенно инициатива Генбао переросла в клуб, он с 2021-го называется «Шанхай Порт» (а до этого мы знали как «Шанхай СИПГ», когда туда из «Зенита» покупали Халка).

У Лэй помог команде выбраться из третьего дивизиона и стать главной силой в китайском футболе. Сейчас они вместе выиграли уже третье чемпионство. Болельщики обожают игрока за преданность. Он провел здесь почти всю карьеру и – кроме «Эспаньола» – отказал всем, хотя другие предложения из Европы были.

● У Лэй дебютировал во взрослом футболе в 14 лет и 287 дней – рекорд для профессионального футбола в Китае . Впервые забил в 16 лет – второй показатель в китайском футболе.

Обычно он играет правого вингера, но может и слева, и в центре нападения. Несмотря на такую богатую карьеру, лучший сезон по результативности У Лэй выдал только сейчас – в 32 года.

В августе полузащитник стрельнул покером в ворота «Мэйчжоу Хакка» (7:2). Вот его голы в этом матче.

У Лэй не терялся в компании Халка и Оскара, но теперь из Китая уезжает и второй звездный бразилец: Оскар объявил, что покинет «Порт» после семи лет в команде.

А вот у китайского Марадоны еще есть незаконченное дело. Он с 36 голами в 99 матчах – второй бомбардир в истории сборной. У рекордсмена 39, так что У Лэй еще порадует местную публику.

Тем более, что с годами забивать получается даже больше!

У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!

Оскар ехал в Китай за деньгами, но влюбился в Шанхай и остался на 7 лет. Ему платят в 8 раз выше лимита!

Фото: East News /Jia Haocheng / XINHUA / Xinhua via AFP, stringer / ImagineChina / Imaginechina via AFP