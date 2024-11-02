Золотая гонка Слуцкого в Китае. Онлайн

Есть два сценария.

🏆 Своя победа и потеря «Порта» . Тогда просто обойдут конкурента по очкам

🏆 Своя ничья и поражение «Порта» . При равенстве по очкам «Шеньхуа» будет выше за счет личных встреч (ничья и победа)