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Золотая гонка Слуцкого в Китае. Онлайн
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«Шеньхуа» vs «Порт» в последнем туре.
Актуальный расклад чемпионской развязки.
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Последний тур Суперлиги Китая. Что происходит?
Чемпионат Китая. 30-й тур.
«Шанхай Порт» vs «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» – 4:0 «Чэнду Жунчэн» vs «Шанхай Шеньхуа» – 1:1
Положение в лайв-таблице (с учетом текущих результатов):
1. Шанхай Порт – 78 очков 2. Шанхай Шеньхуа – 75 очков
Следите за развязкой в нашей трансляции – с комментарием Артема Терентьева и Вадима Лукомского
Отдельная трансляция матча «Шанхая» Слуцкого
Как Слуцкому стать чемпионом?
Есть два сценария.
🏆 Своя победа и потеря «Порта». Тогда просто обойдут конкурента по очкам
🏆 Своя ничья и поражение «Порта». При равенстве по очкам «Шеньхуа» будет выше за счет личных встреч (ничья и победа)
Но я не терплю быть вторым" (с) БГ