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Золотая гонка Слуцкого в Китае. Онлайн

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«Шеньхуа» vs «Порт» в последнем туре.

Актуальный расклад чемпионской развязки.

Последний тур Суперлиги Китая. Что происходит?

Чемпионат Китая. 30-й тур.

«Шанхай Порт» vs «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» – 4:0 «Чэнду Жунчэн» vs «Шанхай Шеньхуа» – 1:1

Положение в лайв-таблице (с учетом текущих результатов):

1. Шанхай Порт – 78 очков 2. Шанхай Шеньхуа – 75 очков

Следите за развязкой в нашей трансляции – с комментарием Артема Терентьева и Вадима Лукомского

Отдельная трансляция матча «Шанхая» Слуцкого

Как Слуцкому стать чемпионом?

Есть два сценария.

🏆 Своя победа и потеря «Порта». Тогда просто обойдут конкурента по очкам

🏆 Своя ничья и поражение «Порта». При равенстве по очкам «Шеньхуа» будет выше за счет личных встреч (ничья и победа)

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