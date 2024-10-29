Хуммельс появился на церемонии ЗМ с новой девушкой: она младше его на 10 лет

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс занял 29-е место в рейтинге ЗМ. На церемонии он появился со своей новой девушкой.

Хаммельс встречается с моделью Николой Каванис, у пары разница в возрасте составляет 10 лет. Девушке сейчас 25 лет.

Никола может похвастаться 1,9 миллиона подписчиков, хотя это на три миллиона меньше, чем у Хуммельса.

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