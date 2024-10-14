Бывшей Хуммельса очень нравится легенда «Реала». Назвала его сексуальным в интервью Playboy

Кэти Хуммельс, бывшая жена футболиста Матса Хуммельса, разделась для немецкого издания журнала Playboy.

«Я делаю все, что хочу. Я никогда по-настоящему не принимала свое тело. Мне 35 лет, и только сейчас я могу сказать: я себе нравлюсь. Мне бы хотелось чувствовать это тело раньше.

Я увеличила грудь, потому что не чувствовала себя женщиной, много лет назад я весила слишком мало», — рассказала бывшая жена игрока дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

А еще Кэти призналась, кто из других футболистов ее привлекает.

«Я всегда считала вратаря Икера Касильяса очень сексуальным», — сказала она.

«Я увеличила грудь, потому что не чувствовала себя женщиной»: экс-жена Хуммельса стала моделью Playboy