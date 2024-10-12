«Я увеличила грудь, потому что не чувствовала себя женщиной»: экс-жена Хуммельса стала моделью Playboy

Кэти Хуммельс - бывшая жена защитника «Ромы» Матса Хуммельса, предпринимает смелые шаги после их развода.

«Я долго боролась с восприятием своего тела», — призналась Кэти, рассказывая о своем пути принятия себя.

После расставания с футболистом в 2022 году она сказала: «Я разведена, я более или менее мать-одиночка. Это не было моей мечтой в 25 лет».

Кэти решила начать позировать для с, заявив: «Я делаю все, что хочу. Я никогда по-настоящему не принимала свое тело. Мне 35 лет, и только сейчас я могу сказать: я себе нравлюсь. Мне бы хотелось почувствовать это раньше. Я увеличила грудь, потому что не чувствовала себя женщиной».

Сейчас Кэти — телеведущая и влиятельная личность в социальных сетях с более чем 690 000 подписчиков.

«Я люблю целоваться, когда пьяна», — сказала она в эфире радиостанции Energy Munich. «Пол не важен, мне все равно. Я целую и женщин в таких ситуациях».