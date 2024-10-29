«ПОЛИТИКА ❌. Бро, ты лучший в мире». Камавинга разъяренно защищает Винисиуса после церемонии вручения «Золотого мяча»
Слухи оказались правдой - Родри получил «Золотой мяч». А это значит, что его не получил Винисиус...
Первым в соцсети на защиту товарища по мадридскому «Реалу» вышел Эдуардо Камавинга.
Француз с первых же минут начал активную поддержку:
«Нет футбольной политике. Брат мой, ты лучший игрок в мире и отсутствие награды ничего не значит. Люблю тебя, бро».
В разных соцсетях по-разному!
«Ты не нуждаешься в этом. Лучший игрок в мире», - пишет Камавинга.
С получасовым запозданием, но подключился и Орельен Тчуамени:
«Они не готовы, брат. Люблю».
о чем вообще говорить про болельщиков тогда?