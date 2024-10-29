«ПОЛИТИКА ❌. Бро, ты лучший в мире». Камавинга разъяренно защищает Винисиуса после церемонии вручения «Золотого мяча»

Слухи оказались правдой - Родри получил «Золотой мяч». А это значит, что его не получил Винисиус...

Первым в соцсети на защиту товарища по мадридскому «Реалу» вышел Эдуардо Камавинга.

Француз с первых же минут начал активную поддержку:

«Нет футбольной политике. Брат мой, ты лучший игрок в мире и отсутствие награды ничего не значит. Люблю тебя, бро».

В разных соцсетях по-разному!

«Ты не нуждаешься в этом. Лучший игрок в мире», - пишет Камавинга.

С получасовым запозданием, но подключился и Орельен Тчуамени:

«Они не готовы, брат. Люблю».