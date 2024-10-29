Дженни Эрмосо сорвала аплодисменты на церемонии «Золотого мяча» за приз имени Сократеса. Сидел только Родри

С 2022 года в рамках церемонии вручения «Золотого мяча» ввели новую номинацию – Трофей Сократеса. Его вручают тем, кто провел за год самую запоминающуюся и важную деятельность за пределами футбольного поля.

Первым лауреатом стал Садьо Мане, вторым – Винисиус Жуниор. Сегодня же победила Дженнифер Эрмосо, футболистка сборной Испании и мексиканского «Тигрес».

«Я хочу поблагодарить вас за эту награду. Раньше я не осознавала той ответственности, которую мы, женщины-футболистки, несем на поле и за его пределами. Мы все работаем над тем, чтобы женский футбол стал лучше для следующих поколений. Сегодня я проснулась с мыслями о словах девочки, которая сказала мне, что хочет стать футболисткой. Мечта – это футбол, которого заслуживает каждый. Ради всех женщин я продолжу быть смелой, стремясь сделать спорт и мир лучше»

После речи футболистки сборной Испании весь зал встал и аплодировал ей. Все, кроме Родри, который прибыл на церемонию с костылями.

Эрмосо запустила хештег #SeAcabó – #ВсеКончено. Под ним все, кто пережил похожие случаи, смогли открыто рассказать о произошедшем.

20 августа 2023 года войдет в историю как день, когда женская сборная Испании выиграла первый чемпионат мира. Президент федерации футбола этой страны Луис Рубиалес на радостях обнял и поцеловал Дженнифер Эрмосо без ее разрешения, что подняло большую волну негодования в Испании. Рубиалес лишился работы, сейчас он под расследованием по делу о коррупции, но кроме этого его ждет суд из-за поведения после финала ЧМ.

Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке. Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на Эрмосо с требованием оправдать поцелуй.

Как передает ESPN, первое заседание по делу Рубиалеса пройдет 3 февраля 2025 года в суде Мадрида. В общей сложности будет проведено 11 заседаний в период с 3 по 19 февраля.