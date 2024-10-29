Кто эта блондинка – ведущая «Золотого мяча» с Дрогба? Знакомимся: Санди Эрибер

Соведущая с 2019-го.

Яркой церемонией «Золотого мяча», которая запомнится грандиозным разворотом в день вручения от Винисиуса к Родри, со сцены рулили Дидье Дрогба и Санди Эрибер.

На эту блондинку вы точно обратили внимание. И не первый раз! Давайте знакомиться.

Санди родилась 25 ноября 1983 года недалеко от Сен-Дени, где расположен «Стад де Франс».

Мать Санди – британка, а отец – бретонец из Бельгии.

Именно от папы девушка унаследовала французскую фамилию, а мама подарила ей английское имя.

Санди начала журналистскую карьеру на телеканале «Евроспорт». Там она работала ведущей нескольких программ, освещала Олимпийские игры в Сочи и еще несколько крупных турниров.

Сейчас она официально работает на France 2 и в L’Equipe. В резюме Санди есть и съемка в сериале, и даже участие в популярнейшей игре «Форт Боярд»!

«Золотой мяч»-2024 – не первый для Сэнди. В 2019-м она впервые провела церемонию вместе с Дрогба и с тех пор не пропустила ни одной.

В общем, легенде «Челси» очень повезло с коллегой!

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